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ALES/2 NE ZAMAN 2024? | ÖSYM ALES 2 başvuruları ne zaman?

Her yıl 3 kez düzenlenen ALES'in bu yıl ilki gerçekleştirildi. 21 Nisan'da yapılan sınavın sonuçları 9 Mayıs'ta açıklandı. Sınavdan istediği puanı alamayan veya ilk sınava girmeyip bir sonrakine girmek isteyen adaylar ALES/2 ile ilgili araştırmalara başladı. ÖSYM ALES 2 ne zaman, hangi tarihte? ALES/2 başvuruları ne zaman? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:40
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ALES/2 NE ZAMAN 2024? | ÖSYM ALES 2 başvuruları ne zaman?

2024'ün ilk ALES sonuçlarının açıklanmasının ardından bir sonraki sınav ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Akademik kariyer yapmak isteyenler adayların girdiği ALES her yıl 3 kez düzenleniyor. Bu yıl ALES/1 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, ALES 2 ne zaman, hangi tarihte? ALES/2 başvuruları ne zaman? Detayları sizler için derledik.

ALES 2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.

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