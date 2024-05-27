ALES/2 NE ZAMAN 2024? | ÖSYM ALES 2 başvuruları ne zaman?

2024'ün ilk ALES sonuçlarının açıklanmasının ardından bir sonraki sınav ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Akademik kariyer yapmak isteyenler adayların girdiği ALES her yıl 3 kez düzenleniyor. Bu yıl ALES/1 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Peki, ALES 2 ne zaman, hangi tarihte? ALES/2 başvuruları ne zaman? Detayları sizler için derledik.

ALES 2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.