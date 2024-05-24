BİM AKTÜEL KATALOG 24 MAYIS | Bim'de deniz tatili başlasın! Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Fakir Hausgerate Çeyiz Paketi 4 ürün 1 arada: 3.499 TL
Philips Süpürge FC9330: 4.799 TL
Iphone 12 Cep Telefonu 128 GL: 27.999 TL
Türk Kahve Makinesi: 899 TL
Buhar Kazanlı Ütü: 4.299 TL
TWS Kulaklık FS 66: 349 TL
Fakir Hausgerate Çeyiz Paketi 4 ürün 1 arada: 3.499 TL
Kaplumbağa Deniz Yatağı 3+ yaş: 1.299 TL
Kaplumbağa Deniz Yatağı 3+ yaş: 799 TL
Yunus Deniz Yatağı 3+ yaş: 599 TL
Çocuk Havuzu 2+ yaş
168x38 cm: 599 TL
141x25 cm: 299 TL
147x33 cm: 399 TL
Excursion Şişme Bot: 6.999 TL
Seahawk Şişme Bot: 5.499 TL
Katlanır Şezlong/Sandalye: 999 TL