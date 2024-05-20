KABİNE TOPLANTISI | Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI 20 MAYIS 2024 | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemlerinin masaya yatırılacağı toplantıda, 6 Mayıs tarihinde toplanan son kabine toplantısında öğretmen atamaları ana gündem maddesini oluşturuyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın günlük programı üzerinden kabine toplantısı bilgisi vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? 20 Mayıs Kabine Toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman? Saat kaçta?

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI? 20 MAYIS PAZARTESİ KABİNE TOPLANACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların bir araya gelerek iç ve dış siyaset gündemini, ekonomi, sağlık, eğitim ve birçok konuda kararlar alınan kabine toplantısı En son 6 Mayıs tarihinde toplanmış ve öğretmen atamaları ile ilgili görüşülmüştü. Genellikle iki haftada bir düzenlenen kabine toplantısının 20 Mayıs Pazartesi tarihli düzenlenip düzenlenmeyeceği merak konusu oldu. Bakanlar Kurulu toplantısı için gözler 20 Mayıs tarihine döndü. Ancak toplantının bugün olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Sabah.com.tr'de yer alan habere göre, en son 6 Mayıs tarihinde toplanan ve genellikle iki haftada bir yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı için gözler 20 Mayıs tarihine döndü. Ancak toplantının bugün olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.