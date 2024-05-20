Haberler Haberler KABİNE TOPLANTISI | Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI | Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'ye çevrildi. En son 6 Mayıs tarihinde toplanan kabine toplantısında ana gündem maddesi öğretmen atamaları olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların yeni kabine toplantısı tarihi merakla araştırılıyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? 20 Mayıs Kabine Toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman? Saat kaçta?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 07:42 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KABİNE TOPLANTISI | Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI 20 MAYIS 2024 | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemlerinin masaya yatırılacağı toplantıda, 6 Mayıs tarihinde toplanan son kabine toplantısında öğretmen atamaları ana gündem maddesini oluşturuyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın günlük programı üzerinden kabine toplantısı bilgisi vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, Bugün kabine toplantısı var mı? 20 Mayıs Kabine Toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman? Saat kaçta?

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI? 20 MAYIS PAZARTESİ KABİNE TOPLANACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların bir araya gelerek iç ve dış siyaset gündemini, ekonomi, sağlık, eğitim ve birçok konuda kararlar alınan kabine toplantısı En son 6 Mayıs tarihinde toplanmış ve öğretmen atamaları ile ilgili görüşülmüştü. Genellikle iki haftada bir düzenlenen kabine toplantısının 20 Mayıs Pazartesi tarihli düzenlenip düzenlenmeyeceği merak konusu oldu. Bakanlar Kurulu toplantısı için gözler 20 Mayıs tarihine döndü. Ancak toplantının bugün olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Sabah.com.tr'de yer alan habere göre, en son 6 Mayıs tarihinde toplanan ve genellikle iki haftada bir yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı için gözler 20 Mayıs tarihine döndü. Ancak toplantının bugün olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

Türk Telekom
Çakar'dan derbi hakemine sert sözler!
DİĞER
Hatayspor’dan sonra eşinden de ayrılıyor! Volkan Demirel ile Zeynep Demirel boşanıyor
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Enkaza ulaşıldı! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Cesaretin varsa gel buradayım!
G.Saraylılara şampiyonluk hediyesi! İşte Cimbom'un yeni çileği
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! 00:41
Koç, Baki’ye saldırdı Koç, Baki’ye saldırdı 00:40
Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! Mert Hakan'dan galibiyet üçlüsü! 00:31
F.Bahçeli futbolculardan küfürlü sevinç! F.Bahçeli futbolculardan küfürlü sevinç! 00:21
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Cesaretin varsa gel buradayım! Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Cesaretin varsa gel buradayım! 00:21
Derbi sonrası skandal görüntüler! Derbi sonrası skandal görüntüler! 00:21
Daha Eski
F.Bahçeli futbolcular sahanın ortasında bayrak açtı! F.Bahçeli futbolcular sahanın ortasında bayrak açtı! 00:20
Maç sonrası bir olay daha! Bu kez yöneticiler... Maç sonrası bir olay daha! Bu kez yöneticiler... 00:20
Toroğlu'dan flaş F.Bahçe sözleri! Toroğlu'dan flaş F.Bahçe sözleri! 00:20
Djiku'ya gösterilen kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı Djiku'ya gösterilen kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı 00:20
Filenin Sultanları set vermeden kazandı Filenin Sultanları set vermeden kazandı 00:20
G.Saray'ı eleyen Karşıyaka Efes'in rakibi oldu G.Saray'ı eleyen Karşıyaka Efes'in rakibi oldu 00:20