SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI 2024 | Asgari ücret ara zam olacak mı? - Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM GELECEK Mİ 2024? | Asgari ücrete yeni yılda yapılan yüzde 49 oranında zammın ardından artık ara zam yapılmayacağı iddiaları gündemde yerini almıştı. 2023 yılında asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 88 olurken yeni yılda ara zam ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki asgari ücret ara zam olacak mı? Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını, baştan nasıl konuşulduysa öyle olacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Asgari ücrete Ocak ayında yapılan zam oranı yüzde 49 oldu. 2023'ün ikinci yarısında yapılan ara zamla 11 bin 402 TL olan asgari ücret, 2024 yılında ise yüzde 49,11 zamlanarak 17 bin 2 TL'ye çıkarıldı. Böylece 2023 yılının Ocak ayında yüzde 54 ve Temmuz ayında yüzde 34 zam yağılan asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 49 zam yapılmış oldu.

GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak zam ile brüt asgari ücret 20 bin 2 lira olurken, net asgari ücret 17 bin 2 lira oldu.

Asgari Ücret Brüt: 20.002 TL

Asgari Ücret Net: 17.002 TL

Asgari Ücretin İşveren Maliyeti: 23. 502 TL

SGK Günlük Borçlanma Tutarı: 213,35 TL

GSS Primi (aylık): 599,44 TL

GSS Primi (yıllık): 7.200 TL

💰Aylık NET Asgari Ücret: 17.002 TL

🕛Saatlik NET Asgari Ücret: 75,56 TL

🌞Günlük NET Asgari Ücret: 680,08 TL

📆Haftalık NET Asgari Ücret: 4.250,5 TL

💰Aylık BRÜT Asgari Ücret: 20.002 TL

🕛Saatlik BRÜT Asgari Ücret: 88,89 TL

🌞Günlük BRÜT Asgari Ücret: 800,08 TL

📆Haftalık BRÜT Asgari Ücret: 5.000,5 TL