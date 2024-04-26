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İŞTE YENİ MÜFREDAT VE AYRINTILAR | MEB DUYURDU SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), üzerinde uzun bir süredir çalışılan yeni müfredatın taslağı kamuoyu ile paylaştı. İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 16:00
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İŞTE YENİ MÜFREDAT VE AYRINTILAR | MEB DUYURDU SON DAKİKA

Son dakika haberine göre; MEB, yeni müfredat çalışmasının taslağını tamamladı ve açıkladı. Tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşıldı. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ"

Milli Eğitim Bakanlı Yusuf Tekin, yeni müfredatın ismini "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak tanımladıklarını ifade ederek, "Evrensel modellerden yararlanarak kendi değerlerimizi de sistemin içerisine yerleştirerek özgün bir model üretmeye çaba sarf ettik." açıklamasında bulunmuştu.

9 ALANDA BECERİ KAZANMA

Yeni müfredatta bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat olmak üzere 9 alanda öğrencilere okuryazarlık becerileri kazandırılması hedefleniyor.

"MÜFREDATI YÜZDE 35 SEYRELTTİK"

Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti. Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.

Bir haftalık askı süresinin sonunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı gelen eleştiri, görüş ve önerileri inceleyerek, müfredata son şeklini verecek.

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılında her kademenin birinci sınıfında devreye alınacak. Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflar yeni müfredatla eğitim görecek.

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