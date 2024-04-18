BİLSEM SONUÇ SORGULA 2024 | MEB BİLSEM 1. aşama sınav sonuçları (1. 2. 3. sınıf)

BİLSEM SONUÇ SORGULA 2024 | Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri olan BİLSEM, ilkokulda özel yetenekleri olan öğrencileri sınavla belirleyerek bu öğrencilerin eğitiminde bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. Devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumları olna BİLSEM'de ön değerlendirme sonuçları, 18 Nisan Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı. İşte detaylar...

👉BİLSEM 1. SINIF SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı için tıklayın👈

MEB BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

"BİLSEM sınav sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra veliler, sonuçlara bilsem.Meb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Adaylar sırasıyla güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, e-Okul numarası, e-Okul sınıfı, e-Okul şubesiyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek.

👉BİLSEM 2. SINIF SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı için tıklayın👈

BİLSEM TABAN PUANLARI

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmelerinde, tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.

👉BİLSEM 3. SINIF SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı için tıklayın👈

BİLSEM TAKVİMİ

📅Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 18 Nisan 2024

📅Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması: 22-26 Nisan 2024

📅Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi: 29 Nisan- 03 Mayıs 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 06-10 Mayıs 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 15 Mayıs 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması: 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024

📅Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 31 Temmuz 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması: 05-09 Ağustos 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi: 12-16 Ağustos 2024

📅Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi: 05-29 Ağustos 2024