KABİNEDE GÜNDEM 3600 EK GÖSTERGE | Kabine Toplantısı ne zaman? 3600 ek gösterge son durum!

KABİNEDE GÜNDEM 3600 EK GÖSTERGE | Yerel seçimlerin ardından yapılacak ilk Kabine Toplantısı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılması beklenirken toplantının ana gündeminde, 3600 ek göstergenin yer alması bekleniyor. Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği, kapsamı ve yürürlüğe gireceği tarih ile ilgili gelişmelerin görüşüleceği toplantı hakkında arama motorlarında sorgulanan Kabine Toplantısı ne zaman? 3600 ek gösterge son durum ne? sorularının cevabını sizler için derledik.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

TBMM Genel Kurulu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla verdiği aranın ardından haftalık çalışmasına 16 Nisan Salı günü başlayacak. Genel Kurulu, haftalık çalışmasında enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NE?

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan reform torba yasa ile geliyor. Bakan Vedat Işıkhan, Konuya ilişkin yaptığı açıklamada daha önce şu ifadeleri kullandı:

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor."

Torba yasa TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Enflasyonla Mücadele: 2024 yılı enflasyon raporu ve istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeye yönelik uygulanan ekonomik politikanın çıktıları değerlendirilecek. Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Enflasyonu tek haneye indirme hedefi doğrultusunda atılan adımlar ele alınacak.

Öğretmen Atamaları: On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi beklenirken, bu ay sonu açıklanması beklenen yeni müfredata ilişkin son pürüzler de giderilecek.

İran-İsrail Gerginliği: Gazze'deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konu başlıları olarak öne çıkıyor. İran ile İsrail arasındaki gerginlik de masada olacak. İran'ın İsrail'e saldırıları, olası Irak harekâtı istişare edilecek. 12 yıl aradan sonra 22 Nisan'da Başkan Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyaret de değerlendirilecek.

Terörle Mücadele: Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ile bölgedeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. DEAŞ, DHKPC ve PKK başta olmak üzere ülkenin güvenlik ve huzurunu tehdit eden tüm unsur ve teröristlere yönelik yapılan mücadele değerlendirilecek.