TESBİH NAMAZI KILINIŞI | Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? - Tesbih namazı ne zaman, neden kılınır?

TESBİH NAMAZI KILINIŞI | Tesbih namazı kılmak isteyenler, tespih namazının nasıl kılındığını, kaç rekat olduğunu araştırmaya başladı. Kadir Gecesi tesbih namazı kılmak isteyenler için tesbih namazında hangi dualar okunacağı ve tesbih namazının kılışına dair merak merak edilenler haberimizde...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, REKATTIR?

Tesbih namazı dört rekattır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır:

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz. (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31)

Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmazç (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361

TESBİH NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

İl olarak Sübhâneke okunur, sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir,

Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur.

Son olarak besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

TESBİH NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez de olsa kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir.

Amcası Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz (s.a.v), bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

TESBİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan 'Namaz Rehberi' eserine göre, aslolan, herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır.