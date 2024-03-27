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KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? | Kadir Gecesi ayın kaçında? Bu yıl hangi güne denk geliyor?

İslamiyet'te büyük öneme sahip Kadir Gecesi, Ramazan'ın son günlerinde vuku bulup 'bin aydan daha hayırlı' kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'ni ibadet ve dualarla geçirmek isteyen Müslümanlar, 'Kadir Gecesi ne zaman?' sorgulaması yapıyor. İşte Kadir Gecesi ayın kaçında? Bu yıl hangi güne denk geliyor? sorularının cevabı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 16:00
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KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? | Kadir Gecesi ayın kaçında? Bu yıl hangi güne denk geliyor?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? | İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, duaların kabul edildiği, rahmet ve bağışlanmanın bolca tecelli ettiği kutsal bir gece olan Kadir Gecesi için araştırmalar hız kazandı. Ramazan ayının son on gününden birinde yer alan bu gece, Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Peki Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ayın kaçında? Bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

2024 KADİR GECESİ AYIN KAÇINDA, HANGİ GÜN?

2024 yılında Kadir Gecesi, 11 Mart'ta başlayan olan Ramazan ayının 27. gecesi eda edilecek. Bu durumda Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma akşamına denk geliyor.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hadislerinde de vurgulandığı gibi, Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu geceyi ibadetle geçirerek Allah'tan rahmet, mağfiret ve bereket dilemek, dualarını sunmak, yapılan hatalar için tövbe etmek önem taşır.

Kadir Gecesi, Allah'ın vahyini ilk defa Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (s.a.v.) getirdiği gece olarak kabul edilir. Bu gece, insanlığa rehberlik eden, doğru yolu gösteren Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gece olarak büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda bu gece, duaların kabul edildiği, günahların affedildiği bir gece olarak nitelendirilir. Bu nedenle Müslümanlar, bu geceyi ibadetle, dua ve tövbe ile geçirerek Allah'tan rahmet, bağışlanma ve mağfiret dilemek için fırsat olarak değerlendirirler. Kadir Gecesi, rahmet ve bereketin bolca tecelli ettiği, duaların kabul olduğu bir gece olarak da bilinir. Müslümanlar bu geceyi ibadetle geçirerek Allah'tan isteklerde bulunur ve manevi yükseliş yaşamayı amaçlarlar.

KADİR GECESİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Namaz Kılma: Kadir Gecesi'nde, özellikle teravih namazı kılınır. Ayrıca gece namazı olan Teheccüd namazı da kılınabilir.

Kur'an Okuma ve Tefekkür: Kur'an'ı okumak ve anlamaya çalışmak, bu mübarek gecede yapılacak en kıymetli ibadetlerden biridir. Kur'an'dan ayetlerin anlamını düşünmek ve üzerinde tefekkür etmek önemlidir.

Dua Etmek: Kadir Gecesi, duaların kabul olduğuna inanılan bir gecedir. Bu nedenle bol bol dua etmek, sevdiklerimiz için, toplumumuz için ve tüm insanlık için hayırlı dualar yapmak önemlidir.

Tövbe ve İstiğfar: Kadir Gecesi, günahların affedildiği bir gece olarak kabul edilir. Bu nedenle geçmişte yapılan hatalar için samimi bir şekilde tövbe etmek ve Allah'tan mağfiret dilemek önemlidir.

Sadaka Vermek: Kadir Gecesi, iyiliklerin çoğaldığı, sevapların katlanarak arttığı bir gece olarak kabul edilir. Bu nedenle fakirlere, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve sadaka vermek büyük bir önem taşır.

Zikir Çekmek: Kadir Gecesi'nde Allah'ı anmak için zikir çekmek, tesbihat yapmak da önemli bir ibadettir.

2024 KADİR GECESİ BU YIL HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvime göre, Kadir Gecesi bu yıl 5 Nisan Cuma gecesi eda edilecek.

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