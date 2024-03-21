Haberler Haberler MSÜ KAÇ SIRALAMA İLE ALIYOR 2024? | MSÜ 200, 220, 240, 260, 280, 300 puanla nereye girebilirim? MSÜ taban puanları

MSÜ KAÇ SIRALAMA İLE ALIYOR 2024? | MSÜ 200, 220, 240, 260, 280, 300 puanla nereye girebilirim? MSÜ taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılan adayların sınav sonuçları, 21 Mart Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı. Puanlarını gören adaylar tercih için araştırmalara koyulurken 'MSÜ kaç sıralama ile alıyor 2024? MSÜ 200, 220, 240, 260, 280, 300 puanla nereye girebilirim?' soruları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 14:52 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 15:10
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MSÜ KAÇ SIRALAMA İLE ALIYOR 2024? | MSÜ 200, 220, 240, 260, 280, 300 puanla nereye girebilirim? MSÜ taban puanları

MSÜ KAÇ SIRALAMA İLE ALIYOR 2024? | Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav sonuçlarının 21 Mart 2024 tarihinde erişime açılmasının ardından tercih işlemleri için araştırmalar hız kazandı. Deniz, Kara ve Hava Harp Okulları ile kadın ve erkek adaylar için farklı kriter ve puanlar belirleyen Milli Savunma Üniversitesi'nde Astsubay Meslek Yüksekokulları'na ise sadece erkek öğrenciler alınacak. Peki MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu bölümleri ve taban puanları nedir? İşte detaylar...

MSÜ 200, 220, 240, 260, 280, 300 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

2024 MSÜ taban puanları listesi henüz açıklanmadı. Tercih işlemleriyle açıklanması beklenen MSÜ taban puanları ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir. Ancak tercih işlemleri yaparken adaylar genellikle geçtiğimiz yılın taban puanlarını dikkate aldığından haberimizde 2023 MSÜ taban puanlarını derledik. İşte bölüm bölüm Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları...

2024 MSÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI 2023

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

  • Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 349,02781

  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 367,5714

  • Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

  • Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813

  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 302,2205

  • Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495

  • Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 332,65076

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI

  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 274,9094

  • BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARI

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 132,6715

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 201,2482

2022-2023 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

  • Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

  • Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,9437

  • Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022-2023 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

  • Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

  • Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,4462

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,1275

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