FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI! | Fed Mart 2024 faiz kararı kaç oldu? | Fed CANLI YAYIN

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklanan 2024 Mart ayı Fed faiz kararı, tüm dünyada merakla takip ediliyor. Başta altın, dolar ve akaryakıt fiyatları olmak üzere iç ve dış piyasalarda önemli etkiye sahip olan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından Fed faiz kararı kamuoyuna duyuruldu. Peki 2024 Mart ayı Fed faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

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FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.