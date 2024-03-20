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FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI! | Fed Mart 2024 faiz kararı kaç oldu? | Fed CANLI YAYIN

Yılın ikinci faiz kararı için piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'na çevrildi. ABD ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyon, işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelere göre alınan Fed faiz kararı, ABD piyasalarının yanı sıra dünyada evrensel para birimi olan doları da etkilediğinden tüm dünyada merakla takip ediliyor. Amerika'da geçtiğimiz dönem FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz oranını değiştirmeyerek, 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Peki, Fed Mart 2024 faiz kararı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 22:10 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 22:20
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FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI! | Fed Mart 2024 faiz kararı kaç oldu? | Fed CANLI YAYIN

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklanan 2024 Mart ayı Fed faiz kararı, tüm dünyada merakla takip ediliyor. Başta altın, dolar ve akaryakıt fiyatları olmak üzere iç ve dış piyasalarda önemli etkiye sahip olan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından Fed faiz kararı kamuoyuna duyuruldu. Peki 2024 Mart ayı Fed faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

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FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

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