Haberler Haberler Okullarda ara tatil ne zaman? | İlkokul, ortaokul, lise 2. dönem ara tatil tarihleri 2024 | MEB Nisan ara tatil

Okullarda ara tatil ne zaman? | İlkokul, ortaokul, lise 2. dönem ara tatil tarihleri 2024 | MEB Nisan ara tatil

Okullarda ara tatil heyecanı Nisan ayına kısa bir süre kala başladı. Öğrenci ve öğretmenler için Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağı da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. MEB takviminde yer alan tarihlere göre 'Nisanda ara tatil ne zaman 2024? Okullarda ara tatil ne zaman? sorularını haberimizde cevapladık. İşte İlkokul, ortaokul, lise 2. dönem ara tatil tarihleri 2024...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 02:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okullarda ara tatil ne zaman? | İlkokul, ortaokul, lise 2. dönem ara tatil tarihleri 2024 | MEB Nisan ara tatil

Okullarda 2. dönem ara tatil için geri sayım başladı. MEB 2023-2024 takvimine göre Nisan ara tatil tarihleri dönem başında belli olmuştu. Okullarda 2. dönem ara tatil tarihleri ve detaylar haberimizde...

2. DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ 2024 YILINDA NE ZAMAN?

Mevcut durumda ikinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

OKULLARDA ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde ara tatillerle ilgili yaşanan kafa karışıklığına yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Tekin açıklamasında "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." ifadelerini kullandı.

DİĞER
60 yaşında hayatını kaybetmişti! Eşi Nermin Bezmen'den duygulandıran Tolga Savacı anısı! 'O ara kameraya yakalanmışız'
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: "Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak"
Fernando Santos: Futbol hayatımda böylesini görmedim
Beşiktaş'a evinde Antalyaspor şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AUZEF SINAV TARİHLERİ 2024
Kredi kartı nakit avans faiz oranı arttı mı, ne kadar oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 17 Mart rakamları
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Mart)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem! Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem! 00:34
Toroğlu değerlendirdi! Beşiktaş'a verilen penaltı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Beşiktaş'a verilen penaltı doğru mu? 00:00
Manchester City FA Kupası'nda yarı finalde! Manchester City FA Kupası'nda yarı finalde! 23:10
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 23:13
Fernando Santos: Futbol hayatımda böylesini görmedim Fernando Santos: Futbol hayatımda böylesini görmedim 23:16
Antalyaspor'un penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Antalyaspor'un penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 23:56
Daha Eski
A. Demirspor sahasında dört dörtlük! A. Demirspor sahasında dört dörtlük! 22:26
Beşiktaş'a evinde Antalyaspor şoku! Beşiktaş'a evinde Antalyaspor şoku! 22:33
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o müdahale Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o müdahale 22:35
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:38
Rashica'nın penaltı golü iptal oldu! İşte o pozisyon Rashica'nın penaltı golü iptal oldu! İşte o pozisyon 22:44
Muçi: Mental anlamda güçlenmeliyiz! Muçi: Mental anlamda güçlenmeliyiz! 22:55