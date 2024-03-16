Okullarda ara tatil ne zaman? | İlkokul, ortaokul, lise 2. dönem ara tatil tarihleri 2024 | MEB Nisan ara tatil

Okullarda 2. dönem ara tatil için geri sayım başladı. MEB 2023-2024 takvimine göre Nisan ara tatil tarihleri dönem başında belli olmuştu. Okullarda 2. dönem ara tatil tarihleri ve detaylar haberimizde...

2. DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ 2024 YILINDA NE ZAMAN?

Mevcut durumda ikinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

OKULLARDA ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde ara tatillerle ilgili yaşanan kafa karışıklığına yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Tekin açıklamasında "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." ifadelerini kullandı.