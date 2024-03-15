ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 | EGM 107. ÖGG sonuç ekranı, sonuçlara nasıl, nereden bakılır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 | Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. yenileme eğitimi sınavının yapılmasının ardından sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla tarihinde erişime açıldı. EGM'nin resmi internet sitesinde paylaşılan sonuçların açıklanmasıyla aramalar hızlandı. Peki EGM 107. ÖGG sonuç ekranı, sonuçlara nasıl, nereden bakılır?? İşte detaylar ve ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...

EGM 107. ÖGG SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek ücret yatıracaklar.

2024 ÖGG SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.