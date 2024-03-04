ENFLASYON SON DAKİKA | 2024 Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

ENFLASYON ŞUBAT RAKAMLARI SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Kira zammı, memur ve emekli maaşları ve asgari ücret başta olmak üzere tüm ekonomide büyük payı bulunan enflasyon rakamları hakkında sorgulamalar hız kazandı. Peki TÜİK 2024 Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

2024 ŞUBAT AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Şubay ayı enflasyon rakamları belli oldu. Yılın ilk verilerine ilişkin TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %67,07, aylık %4,53 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %12,76 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 125 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %70,31, aylık %4,23 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,96 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Şubat 2024

OCAK AYINDA ENFLASYON NE KADARDI?

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Ocak ayında, aylık enflasyon yüzde 6,70 artarken yıllık ise yüzde 64,86 oldu.