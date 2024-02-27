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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KURASI CANLI İZLE | 1500 tarım işçisi kura çekimi canlı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kura yöntemi ile belirlediği 1.500 tarım işçisini kadrosuna katacağını duyurdu. 27 Şubat tarihinde, noter huzurunda yapılacak kura çekimi için arama motorlarında 'Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? CANLI İZLE' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 12:00
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KURASI CANLI İZLE | 1500 tarım işçisi kura çekimi canlı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KURASI CANLI İZLE | Tarım ve Orman Bakanlığı'nda istihdam edilecek personel alımı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden yapılan yazılı açıklamayla canlı kura saati duyuruldu.Kuranın resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği belirtilirken kura çekimini canlı izlemek isteyenler için detayları paylaştık.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "27 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'da Bakanlığımız Atatürk Konferans Salonunda noter huzurunda 1500 Tarım İşçisi alımı kura çekimi yapılacaktır.

Kura çekimi Bakanlığımız meyda araçlarında ( TV, Youtube) ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olup, kura yayını linki paylaşılacaktır." denildi.

MÜLAKAT YAPILMAYACAK

İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

15 GÜN İÇİNDE GÖREVE BAŞLAMAYAN HAKKINI KAYBEDECEK

Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan atama yapılacak, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.

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