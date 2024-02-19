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PİŞİ PİZZA TARİFİ | Pişi pizza nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Yılların geleneksel lezzeti pişiyi yeni neslin en sevdiği lezzetlerden olan pizza ile birleştirdik. Çıtır çıtır pofuduk hamuru, üzerindeki besleyici malzemeleri ve enfes pizza sosuyla iki lezzeti bir arada tatmak isteyenler için pişi pizza tarifini haberimizde derledik. İşte pişi pizza nasıl yapılır? sorusunun cevabı, pişi pizza malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 14:00
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PİŞİ PİZZA TARİFİ | Pişi pizza nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

PİŞİ PİZZA TARİFİ | Yumuşacık puf puf kabaran hamuruyla Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan pişi, İtalyan lezzetiyle buluşuyor. Bu enfes tarifi evinde denemek isteyenler arama motorlarında 'Pişi pizza tarifi, Pişi pizza nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir?' sorgulamaları yapıyor. İşte en güzel ve pratik pişi pizza tarifi...

PİŞİ PİZZA NASIL YAPILIR?

Pişi Pizza Malzemeleri

Hamur için;

  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 paket kuru maya
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Sos için;

  • 2 su bardağı domates rendesi
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

  • 200 gr mozzarella peyniri
  • 100 gr kaşar peyniri
  • Dilediğiniz malzemeler (sucuk, sosis, mantar, biber, mısır, zeytin vb.)

Pişi Pizza Yapılışı

  • Hamur için; un, maya ve tuzu bir kapta karıştırın.
  • Ilık su ve zeytinyağını ekleyip yumuşak bir hamur elde edin.
  • Hamuru üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika mayalayın.
  • Sos için; domates rendesi, zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın.
  • Mayalanan hamuru ikiye bölün ve unladığınız tezgahta açın.
  • Hamurları yağladığınız pizza tepsilerine yerleştirin.
  • Hamurların üzerine hazırladığınız sosu sürün.
  • Dilediğiniz malzemeleri pizzalara ekleyin.
  • Peynirleri rendeleyip pizzaların üzerine serpin.
  • Fırını 200°C ye ısıtın.
  • Pizzaları 20-25 dakika pişirin.
  • Pizzalar piştikten sonra fırından çıkarın ve birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

Pişi Pizza Püf Noktaları

  • Hamuru yoğururken çok fazla un eklemeyin, hamurun yumuşak olması önemlidir.
  • Hamuru mayalarken üzerini nemli bir bezle örtmeniz, hamurun kurumasını önleyecektir.
  • Sosu hazırlarken domates rendesini önceden süzmeniz, sosun sulu olmasını engelleyecektir.
  • Pizzaları fırına vermeden önce peynirlerin üzerinin kızarması için birkaç dakika fırının alt kısmında pişirebilirsiniz.

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