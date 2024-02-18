Haberler Haberler Cemre hangi ayda düşüyor, düştü mü? | Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? - CEMRE DÜŞME SIRASI 2024

Cemre hangi ayda düşüyor, düştü mü? | Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? - CEMRE DÜŞME SIRASI 2024

Hava sıcaklıklarının artmasının ardından bahar ayları da dört gözle beklenmeye başladı. Baharın müjdesini cemre ise bu yıl yine belirli tarihlerde düşecek. Cemre ne zaman düşer 2024? Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? sorularının yanıtı araştırılırken bu yıl cemre düşme tarihleri ile ilgili güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 22:21 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 22:30
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Cemre hangi ayda düşüyor, düştü mü? | Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? - CEMRE DÜŞME SIRASI 2024

"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki, cemre hangi ayda düşüyor, düştü mü İşte cemre düşme tarihleri ve sırası 2024...

CEMRE NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ BÜYÜK

Arapça kökenli "cemre" kelimesinin sözlük anlamı "kor" yani ateştir. Halk arasında da sıcaklığın artmasını haber eder. Cemreler, ilkbahar başlamadan önce 7 gün arayla havaya, suya ve sonrasında toprağa düşer. Bu düşen cemreler nedeniyle hava, su ve toprağın ısındığına inanılır.

Cemre düşmesiyle beraber Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde ise İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

İlk cemre havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir.

Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

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