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ÖSYM SINAVLARINDA 'YAPAY ZEKA' DÖNEMİ | YKS, KPSS, ALES sorularını yapay zeka mı hazırlayacak?

Yapay zekanın her geçen gün hayatımıza daha fazla entegre olmasının ardından bu kez de sınavlar için kullanılması gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), sınav sorularını yapay zekaya hazırlatacağı iddiaları uzun süredir gündemde yerini korurken ÖSYM Başkanı Ali Ersoy'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 11:20
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ÖSYM SINAVLARINDA 'YAPAY ZEKA' DÖNEMİ | YKS, KPSS, ALES sorularını yapay zeka mı hazırlayacak?

ÖSYM SINAVLARINDA 'YAPAY ZEKA' DÖNEMİ | Her yıl milyonlarca kişi YKS, KPSS, TUS gibi, soruları ÖSYM tarafından hazırlanan sınavlara katılıyor. Ülkemizdeki en önemli eğitim kurumlarından olan ÖSYM'nin sınav sorularını yapay zekaya hazırlatacağı iddiaları uzun süredir gündemdeki yerini korurken ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, iddiaları doğrulayan açıklamada bulundu. Peki ÖSYM sorularını yapay zeka mı hazırlayacak? İŞte ÖSYM sınavlarında 'yapy zeka' devri ve merak edilenler...

ÖSYM SINAVLARINI YAPAY ZEKA MI HAZIRLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, daha önce yaptığı açıklamalarda "yapay zeka" uzmanlarının da yer aldığı "Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu" oluşturduklarını, bu sayede sınav süreçlerinin optimizasyonunu hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Yaptığı son açıklamada bir kez daha yapay zeka vurgusu yapan Ersoy, ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız."

"DİJİTAL SINAVLARIN SAYISI ARTACAK"

Bayram Ali Ersoy, elektronik sınav (e-sınav) olarak gerçekleştirdikleri yabancı dil sınavlarına iki yeni sınav daha eklediklerini ve STS Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı dijital ortamda gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Ersoy, dijital sınavlara ilişkin, "İlerleyen süreçte dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz yeni sınavlarımız da olacak. Kağıt tabanlı sınavlardan dijital tabanlı uygulamalara geçiş noktasında çalışmalarımız devam edecek. Dijital uygulamalar beraberinde hem tasarrufu getirecek hem de adaylara sınav sonuçlarını çok daha hızlı kullanma imkanı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

ÖSYM'NİN YAPTIĞI SINAVLAR

  • YKS

  • KPSS

  • EKPSS

  • ALES

  • TUS

  • YDS

  • DGS

  • DUS

  • YDUS

  • EUS

  • YÖKDİL

  • TR-YÖS

  • Kurum Sınavları

YAPAY ZEKAYA SORDUK: TYT SORULARINI SEN HAZIRLASAYDIN KONU VE SORU DAĞILIMI NASIL OLURDU?

OpenAI tarafından geliştirilen ve diyalog konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT'ye sorduk: Eğer ÖSYM tarafından düzenlenen TYT sınavının sorularını sen hazırlasaydın, adaylara hangi konulardan kaç soru sorardın? AI'nin cevabı şu oldu:

"TYT (Temel Yeterlilik Testi) genel yetenek ve genel kültürü ölçen bir sınav olduğu için çeşitli konulardan sorular içerebilir. Eğer TYT için sorular hazırlamam istenseydi, aşağıdaki gibi bir dağılımı düşünebilirim:

Türkçe:

Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları: 10-15 soru

Paragraf Soruları ve Anlama: 10-15 soru

  • Cümle tamamlama

  • Paragraf soruları ve anlama

  • Anlam bütünlüğünü bozan ifadeyi bulma

  • Kelime anlamını bulma

  • Dil bilgisi kurallarına uygunluk

Matematik:

Temel Matematik İşlemleri: 10-15 soru

Cebir: 10-15 soru

Geometri: 10-15 soru

  • Temel matematik işlemleri (toplama, çıkarma, çarpma, bölme)

  • Denklem çözme

  • Geometri problemleri

  • Oran ve orantı

  • Mantık problemleri

Fen Bilimleri:

Fizik: 5-10 soru

Kimya: 5-10 soru

Biyoloji: 5-10 soru

  • Temel fizik kavramlarına dayalı sorular

  • Kimya temelli problemler

  • Biyoloji temelli problemler

  • Basit doğa bilimleri ve fen teknoloji soruları

Sosyal Bilimler:

Tarih: 5-10 soru

Coğrafya: 5-10 soru

Felsefe ve Din Kültürü: 5-10 soru

  • Tarih konularına dayalı kronolojik olaylar

  • Coğrafya temelli sorular (harita okuma, yer tanıma)

  • Sosyal bilimler ve felsefe konularına dayalı mantık soruları

  • Güncel olaylara dayalı genel kültür soruları

Bu tür sorular, genel yetenek ve genel kültür seviyesini ölçmek için çeşitli zorluk seviyelerinde ve farklı konu alanlarında olabilir. Bu dağılım, TYT'nin genel içeriğine dayanarak çeşitli konulardan eşit derecede sorular içermeye çalışır. Ancak, gerçek bir TYT sınavı için ÖSYM'nin belirlediği soru dağılımlarına göre daha kesin bir bilgiye ihtiyaç duyulur."

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