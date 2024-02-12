KABİNE TOPLANIYOR: Gündem emekliye bayram ikramiyesi ve Mısır ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Emekliye verilmesi planlanan bayram ikramiyelerinde artış bekleyen milyonlarca emekli, toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklama yapmasını bekliyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte ana gündem maddeleriyle Kabine Toplantısı detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 12 Şubat Pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Saat 14.00'te başlaması beklenen toplantıda en önemli gündem maddelerini ise ekonomi ve dış politika oluşturacak.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yılda 2 kez verilen 2 bin liralık ikramiyenin artırılmasıyla ilgili talepler olduğunu belirterek "Bu adımları atmaya hazırız" demişti. Kabinede, ikramiyeyle ilgili hazırlıklar ele alınacak.

Merkez Bankası'nın yeni yönetimi, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak korunduğunu açıkladı. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi için hükümetin alabileceği tedbirler görüşülecek.

12 YIL SONRA İLK ZİYARET

Başkan Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları da masada olacak. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Refah Sınır Kapısı'nın daha etkin kullanılması ve yardımların ulaştırılması için yapılacaklar da görüşülecek.