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EMEKLİ MAAŞ FARKI HESAPLARDA | Emekli maaşı sorgulama ekranı - SSK, BAĞKUR emekli maaş zam farkı yattı mı?

Emeklilere yapılan yüzde 49,25 oranında zammın ardından SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş farkı, hesaplara yatmaya başladı. Milyonlarca emekli, kararın yürürlüğe girmesini beklerken en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ek zam yapılmasını öngören çalışma, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki SSK, BAĞKUR emekli maaş zam farkı yattı mı? İşte emekli maaşı sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 11:00
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EMEKLİ MAAŞ FARKI HESAPLARDA | Emekli maaşı sorgulama ekranı - SSK, BAĞKUR emekli maaş zam farkı yattı mı?

EMEKLİ ZAM FARKI HESAPLARDA | Asgari ücret ve memur zamlarının belli olmasının ardından emeklilere de yeni yıl için yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükselirken emekli maaşlarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Maaş farklarının ödenmesi için heyecanla bekleyen milyonlarca emekli, arama motorlarında 'SSK, BAĞKUR emekli maaş zam farkı yattı mı? Emekli maaşı sorgulama ekranı' sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

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SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek."

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BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları kapsamında, SSK emeklilerine 6 Şubat'ta ödenen emekli zam farkı, BAĞKUR emeklilerine ise 7 Şubat Çarşamba günü yatırılacak.

KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Vatandaşlar, kök maaşlarını öğrenmek için e-Devlet'ten faydalanabilmektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, e-Devlet üzerinden kök maaşını öğrenebilmektedir. E-Devlet'e giriş yaptıktan hemen sonra arama kısmına 4/A emekli aylığı ibaresini yazbilirsiniz. Çıkan bağlantıya tıklayarak gelen sayfada "Detay" butonuna tıklamalısınız. Gelen pencereden "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarın. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkacaktır. Benzer adımı 4B olarak Bağkur için yapabilirsiniz.

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