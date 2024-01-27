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AÖF geçme kredisi 2024 | AÖF ders geçme notu kaç? | CD, DC, DD notu geçer mi, kalır mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavına giren öğrenciler için bekleyiş sürüyor. Güz dönemini tamamlayıp tamamlamadığını öğrenmek isteyen öğrenciler AÖF ders geçme notu kaç? sorusunun yanıtını araştırıyor. AÖF ders geçme kredisi ise dönemi tamamlayabilmek için önemli. CD, DC, DD notu geçer mi, kalır mı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 18:30
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AÖF geçme kredisi 2024 | AÖF ders geçme notu kaç? | CD, DC, DD notu geçer mi, kalır mı?

AÖF ders geçme notu güz dönemini tamamlamak üzere olan öğrenciler için oldukça önemli bir konu. Ders geçme notunu alamayan öğrenciler başarızı sayılıyor. Mezuniyet öncesi ise alınan ders kredisi sayısına dikkat etmek gerekiyor. Peki, AÖF geçme kredisi kaç? AÖF ders geçme notu kaç? CD, DC, DD notu geçer mi, kalır mı? Merak edilenleri sizler için derledik.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF'ten yapılan resmi açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında yüzde 70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30'u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun yüzde 40'ı, dönem sonu sınav notunun yüzde 60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun yüzde 30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun yüzde 50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı yüzde 100'dür.

AÖF DERS GEÇME KREDİSİ 2024

AÖF'de geçme notunun altında kalan dersler FF ile ifade ediliyor ve öğrenci bu dersi sonraki dönem tekrar seçmek zorunda kalıyor. Ders geçme notu sene sonunda final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hesaplanıyor ve öğrencinin vize ve final sınavlarından aldıkları notlar ile uygulamalı derslerden aldıkları notlara göre değerlendiriliyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu hesaplanırken öğrencinin hem vize hem de finalden aldıkları puanlar belirli oranlarla değerlendirmeye alınır. Buna göre öğrencinin vize sınavından aldığı puanın yüzde 30'u, final sınavından aldığı notun yüzde 70'i alınarak ders geçme notu hesaplanır.

Buna göre;

  • AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC harf notları, geçer.

  • CD, DC ve DD harf notları, koşullu geçer.

  • FF harf notu, başarısız harf notudur.

Ayrıca Herhangi bir dönemin sonunda veya akademik yılın sonunda 2,00 GNO'sunu sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

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