Haberler Haberler KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | Kültür Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | Kültür Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam edilmek üzere çeşitli kadro ve kontenjanlarda bin 629 personel alınacağını duyurdu. Başvurusu kabul edilen kişiler tekniker, teknisyen, kütüphaneci, mühendis, aşçı, şoför, müze araştırmacısı gibi kadrolara yerleştirileceği öğrenilirken arama motorlarında 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlığı personel alımı 2024, Kültür Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları' sorgulamaları yapılıyor .Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | Kültür Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | Kültür ve Turizm Bakanlığı, tekniker, teknisyen, kütüphaneci, mühendis, aşçı, şoför, müze araştırmacısı gibi pozisyonlarda görevlendirilmek üzere bin 629 personeli bünyesine katacağını duyurdu. Bakanlıkta çalışmak isteyen vatandaşlar ilanın detaylarını araştırırken 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlığı personel alımı 2024, Kültür Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları ne?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilanda; "Bakanlığımız teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 1629 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

👉Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? TIKLA BAŞVUR👈

Adaylar bavurularını 25 Ocak - 08 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alımİşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADROLAR

Yayımlanan ilanda boş kadroların alanları ve şehirler de paylaşıldı. 1629 sözleşmeli personel; şu kadrolara yerleştirilecek:

  • Tekniker,
  • Teknisyen,
  • Kütüphaneci,
  • Mühendis,
  • Aşçı,
  • Şoför,
  • Güvenlik Görevlisi,
  • Müze Araştırmacı,
  • Arkeolog,
  • Çocuk Gelişimci,
  • Büro Personeli,
  • Şehir Plancısı,
  • Mimar,
  • Temizlik Personeli
  • Bahçıvan

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1-Türk Vatandaşı olmak,

2-Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5-Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6-Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transfere doymuyor! Yıldız oyuncunun gelişl saati belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Ankara adayı mesajı: Pazar günü açıklıyoruz | İsrail mahkum olacak | ABD ve İngilitere'ye tepki
Ligde 21, 22 ve 23. haftaların programları açıklandı!
F.Bahçe'den son dakika Krunic açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SEBZELİ ÇITIR BÖREK TARİFİ | El açması gibi çıtır çıtır börek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 Ocak rakamları
🌹 En güzel RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024
İstanbul namaz vakitleri | 12 Ocak 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan resmi açıklama! Sacha Boey... G.Saray'dan resmi açıklama! Sacha Boey... 15:25
Ligde 21, 22 ve 23. haftaların programları açıklandı! Ligde 21, 22 ve 23. haftaların programları açıklandı! 15:06
F.Bahçe'den son dakika Krunic açıklaması! F.Bahçe'den son dakika Krunic açıklaması! 14:51
Aslan'da Kayseri mesaisi başladı! Aslan'da Kayseri mesaisi başladı! 14:47
Buruk bu transfere çok üzülecek! Yıldız isim elden kaçıyor Buruk bu transfere çok üzülecek! Yıldız isim elden kaçıyor 14:42
Süper Lig'de VAR hakemi sayısı artırıldı! Süper Lig'de VAR hakemi sayısı artırıldı! 14:13
Daha Eski
Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Trabzonspor'da bir ayrılık daha! 13:52
Galatasaray'ın eski oyuncusu geri döndü! Galatasaray'ın eski oyuncusu geri döndü! 12:34
20. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler... 20. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler... 12:17
Kanarya'ya dünya yıldızı! İki isim listede Kanarya'ya dünya yıldızı! İki isim listede 12:01
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a flaş sözler! Dursun Özbek'ten Ali Koç'a flaş sözler! 11:59
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR? | Yarı otomatik ofsayt sistemi ne işe yarar, nasıl kullanılır? YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR? | Yarı otomatik ofsayt sistemi ne işe yarar, nasıl kullanılır? 11:55