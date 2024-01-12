KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | Kültür Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | Kültür ve Turizm Bakanlığı, tekniker, teknisyen, kütüphaneci, mühendis, aşçı, şoför, müze araştırmacısı gibi pozisyonlarda görevlendirilmek üzere bin 629 personeli bünyesine katacağını duyurdu. Bakanlıkta çalışmak isteyen vatandaşlar ilanın detaylarını araştırırken 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlığı personel alımı 2024, Kültür Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları ne?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilanda; "Bakanlığımız teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 1629 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

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Adaylar bavurularını 25 Ocak - 08 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alımİşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KÜLTÜR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADROLAR

Yayımlanan ilanda boş kadroların alanları ve şehirler de paylaşıldı. 1629 sözleşmeli personel; şu kadrolara yerleştirilecek:

Tekniker,

Teknisyen,

Kütüphaneci,

Mühendis,

Aşçı,

Şoför,

Güvenlik Görevlisi,

Müze Araştırmacı,

Arkeolog,

Çocuk Gelişimci,

Büro Personeli,

Şehir Plancısı,

Mimar,

Temizlik Personeli

Bahçıvan

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1-Türk Vatandaşı olmak,

2-Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5-Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6-Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.