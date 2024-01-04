Okullar yarın tatil mi? Yarın okul var mı? 5 Ocak 2024 Meteoroloji'den uyarı!

5 Ocak Cuma günü illerin hava şartları merak ediliyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı bazı illerle ilgili ise tatil haberleri geliyor. Meteoroloji'den gelen kar yağışı ve kuvvetli fırtına uyarısı sonrası gözler Cuma gününe çevrildi. Kar yağışı yaşanan veya kar beklenen illerde de okullar tatil olur mu? sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 5 Ocak yarın okul var mı? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

5 OCAK CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Cuma günü ülke genelinde (Ege Bölgesi dışıda) yağışlı hava hakim olacak. Yer yer kuvvetli rüzgarın da etkili olması beklenen hava durumu için yetkililer dikkatli olunması yönünde uyarı yayınlıyor.

Meteoroloji'den yapılan son bildirimlere göre 10-11 Ocak tarihlerinde İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Okulların genel bir tatil kararına tabi olduğu yönünde bir açıklama ise henüz yapılmadı. Detaylı ve güncel bilgiler için, bulunduğunuz ilin valilik sayfasından duyuruları takip edebilirsiniz.