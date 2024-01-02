Emekli ve memur zammında son veri | Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...

Emekli ve memur zammında son veri | Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamları için nefesler tutuldu. Memur ve emeklilerin zam oranında en büyük paya sahip 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla yapılacak zam oranı da kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacak. İç pazardaki fiyatlandırmanın yanı sıra maaş zamlarına etkisiyle de büyük önem arz eden Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi ve tahminleri sizler için derledik. İşte detaylar...

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın son verisi olan 2023 Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları, 3 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon, memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde kilit rol oynuyor.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından memurlar, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı. Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek. Yüzde 65 enflasyon tahminine göre memur ve memur emeklileri enflasyon ve toplu sözleşme farkıyla birlikte yüzde 50 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise en az 6 aylık enflasyon oranında (tahmine göre yüzde 37.8) zam alacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranıyla birlikte refah payı artışı bekliyor.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.

KRİTİK VERİ İÇİN GÖZLER TÜİK'TE

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da duyuracak. Tüketici Fiyat Endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 3.28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33.66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİNDE 12 PUANLIK FARK

Bugün itibariyle yaklaşık 15.8 milyon emeklinin yaklaşık 13 milyonu SSK, Bağ-Kur kapsamında bulunuyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları farklı hesaplanıyor. Geçen yıl olduğu gibi bir refah payı eklenmezse işçi, esnaf, çiftçi emeklilerinin bu yılki zamları memur emeklilerine göre yaklaşık 12 puan düşük olacak. SSK, Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz aylarında 6 aylık dönemler için bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeyle belirlenen 6 aylık maaş/aylık artış, bir önceki 6 ayda uygulanan zam ve o dönemde gerçekleşen enflasyon arasındaki fark ekleniyor.

MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 49.46

Yıllık enflasyonun yüzde 65 olması durumunda son 6 aydaki yüzde 37.76'lık enflasyondan temmuzda aldıkları yüzde 6'lık artış düşüldüğünde yüzde 29.96'lık bir enflasyon farkı çıkacak. Buna toplu sözleşme kapsamında yüzde 15'lik zam eklenecek. Böylece memur ve emeklilerinin ilk 6 ay için yılbaşından geçerli olmak üzere verilecek toplam artış yüzde 49.46'ya çıkacak. Aralık aylık enflasyonunun yüzde 3.07'nin altında ya da üstünde gelmesi bu oranı değiştirebilecek.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA

Kasım ayı enflasyonuna göre, 5 aylık enflasyon farkına göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 30,36 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de yüzde 3,43, Kasım'da ise yüzde 3,28 oldu. Tüm bunlarla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 45 oldu.

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi.