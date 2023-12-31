Haberler Haberler MİLLİ PİYANGO saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango çekilişi ne zaman? Milli Piyango çekilişi sonucu SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango çekilişi ne zaman? Milli Piyango çekilişi sonucu SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi'nin 2024 yılında vereceği büyük ödül olan 400 milyon lira için nefesler tutuldu. Tamamı dağıtım garantili olan çekilişte şansını denemek isteyenler ve bilet alanlar, yeni yılda zengin olmanın hayalini kuruyor. Talihli kişinin belirlenmesi için yapılan çekiliş hakıında arama motorlarında sorgulanan 'Milli Piyango çekilişi saat kaçta 2024? MPİ büyük ikramiye çekilişi ne zaman, hangi kanalda?' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 10:08 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 10:10
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MİLLİ PİYANGO saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango çekilişi ne zaman? Milli Piyango çekilişi sonucu SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA 2024? | Milli Piyango İdaresi'nin tamamı dağıtım garantili çekilişiyle birlikte bu yılın büyük ikramiyesi 400 milyon lira olarak belirlendi. Bir yılbaşı geleneği haline gelen yılbaşı biletini alanlar, zengin olma hayalleriyle geri sayıma devam ederken çekiliş hakkında 'Milli Piyango çekilişi saat kaçta 2024? MPİ büyük ikramiye çekilişi ne zaman, hangi kanalda?' soruları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

MPİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milyonların büyük bir heyecan ve umutla beklediği Milli Piyango yılbaşı 2024 çekilişi için geri sayım başladı. Toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin liranın dağıtılacağı, büyük ikramiyenin 400 milyon TL olduğu dev çekiliş, 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başlayacak. Çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla çekiliş son bulacak. Çekiliş Milli Piyango TV ve "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz sene büyük ikramiye için çekiliş saatleri şöyleydi:

12.30-15.30 arası 1. Bölüm: 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi

15.30-18.00 arası 2. Bölüm: 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

18.00-20.00 arası 3. Bölüm: 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

20.00-23.00 arası 4. Bölüm: 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

23.15-23.30 arası 5. Bölüm: Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.

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