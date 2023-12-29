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1 OCAK ÜNİVERSİTELER TATİL2024? | 1 Ocak Pazartesi üniversiteler açık mı?

2024'e sayılı günler kala yılbaşı planları yapıldı. Yeni yılı sevdikleriyle birlikte karşılayacak olanlar, ertesi gün tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak tarihinde, devlet çalışanları izinli sayılırken arama motorlarında sorgulanan '1 Ocak üniversiteler tatil mi 2024? 1 Ocak Pazartesi üniversiteler kapalı mı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 17:01 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 17:10
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1 OCAK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2024? | 1 Ocak Pazartesi üniversiteler açık mı?

1 OCAK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2024? | 2024 yılı için geri sayım devam ederken yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan milyonlarca vatandaş, yılın ilk günü olan 1 Ocak hakkında araştırmalara başladı. 2024'e çeşitli etkinlikler ve gösterilerle başlayacak olan öğrenciler '1 Ocak üniversiteler tatil mi 2024? 1 Ocak Pazartesi üniversiteler kapalı mı?' sorularının cevabı için araştırmalara başladı. İşte detaylar...

1 OCAK PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta resmi kurum ve kuruluşlar ile okullar kapalı olacaktır. Özel sektörde yer almayan tüm kamu kuruluşları kapalı olacak. Üniversiteler de 1 Ocak'ta kapalı olacaklar.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Ülkedeki birçok iş yerinin, okulların ve kamu kurumlarının kapalı olduğu resmi tatillerde, özel sektörde çalışanlar işverenin politikalarına ve sektöre bağlı olarak çalışabilir.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

📅Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi

📅Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı (yarım gün- öğleden sonra tatil)

📅Ramazan Bayramı: 10 Nisan Çarşamba - 11 Nisan Perşembe - 12 Nisan Cuma

📅23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

📅1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

📅19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

📅Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi (yarım gün - öğleden sonra)

📅Kurban Bayramı:16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba

📅15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi

📅30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

📅29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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