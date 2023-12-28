KAYMAKLI KOLAY BAKLAVA TARİFİ | Evde kolay ve pratik baklava malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KAYMAKLI KOLAY BAKLAVA TARİFİ | Orta Doğu ve Balkanlar'a özgü geleneksel bir tatlı olan, incecik yufkası, yoğun şerbeti ile Osmanlı döneminde popüler hale gelen baklavayı evinde yapmak isteyenler, kolay ve pratik baklava tarifleri için araştırma yapıyor. İşte kaymaklı kolay baklava tarifi, Evde kolay ve pratik baklava malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

EVDE KOLAY VE PRATİK BAKLAVA

Malzemeleri

4 yaprak milföy hamuru

1 su bardağı kırılmış ceviz

1 yemek kaşığı nişasta

100 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kaymak

Şerbeti için:

1,5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı

Şerbeti için, şeker ve suyu uygun bir tencereye alın ve 10- 15 dakika kaynatın.

Ocaktan almadan önce limon suyunu koyun.

Milföy hamurunuzu buzluktan çıkarın ve 10 dk. kadar yumuşaması için dışarıda biraz bekletin.

Daha sonra nişasta ile çok az açın. Uygun bir tepsiye 2 tane milföyü yan yana olacak şekilde koyun.

Üstüne cevizi koyun. Kalan 2 milföy hamurunu da koyup küçük kareler şeklinde dilimleyin.

Üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı gezdirin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 40- 50 dakika pişirin.

Kızaran milföyleri fırından alın.

Soğuk milföyleri soğuğa yakın ılıklıkta şerbet ile buluşturun. 2-3 saat şerbetini çekmesini bekleyin.

Daha sonra üzerine kaymak ekleyerek servis edin.

Püf noktaları

Milföylerin tek tek katlarının ayrılıp çıtır olabilmesi için fırında uzun süreli kalması önemli.

Bir tavada tereyağ ve sıvıyağı eritin. Erittikten sonra tereyağının üzerinde oluşan köpük kısmını mutlaka alın. Köpük kısmı baklavanın rengini karartır.