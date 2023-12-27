Yeni asgari ücret sonrası KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2024 | Kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Yeni asgari ücret sonrası kıdem tazminatı hesaplama ile ilgili sorgular yapılıyor. Vatandaşlar Kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? sorularının yanıtını merak ediyorlar. 2024 yılı asgari ücret net miktarı 17 bin 2 TL oldu. Kıdem tazminatı son dakika gelişmeleri haberimizde...

ASGARİ ÜCRET KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı hesaplaması İş Kanunu kapsamında yer alan hususlara göre yapılır. Dolayısıyla Türkiye'de bu tutar hesaplanırken işçinin çalışma süresi ile son brüt maaşı gibi temel unsurlar dikkate alınır. Bu bağlamda kıdem tazminatı tutarının brüt maaş, katsayı ve kıdem tazminatı oranı gibi değerlerin çarpımına eşit olduğu söylenebilir. Söz edilen hesaplamada yer alan katsayı değeri 30 gün olarak belirtilebilir.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Asgari ücretle çalışan bireylerin kıdem tazminatı almaya hak kazandıkları durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Askerlik nedeniyle mevcut iş yerinden istifa eden bireyler

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep eden kadın bireyler

İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen kişiler

İş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmediği saptanan bireyler

Ek bilgi: Yukarıda sıralanan durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanılabilmesi için çalışan kişinin mevcut iş yerinde en az 1 sene boyunca hizmet vermiş olması beklenmektedir.

2024 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı tavanı bir işçinin alabileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatı tutarını belirliyor. Başka bir deyişle, brüt maaşı 20 bin lira olan bir işçi her yıl için maksimum 20 bin liralık kıdem tazminatı alabilir. 5 yıl çalışmışsa ve işten çıkarılmışsa kıdem tazminatı olarak 100 bin lira ödeniyor.

Ancak brüt maaşı 25 bin lira olan bir işçi kıdem tazminatını tavandan hak eder ve her yıl için 25 bin lira değil 23 bin 489 lira 83 kuruş ödeme alabilir. 5 yıl çalıştıysa 117 bin 449 lira 15 kuruş kıdem tazminatı alır.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE OLACAK?

Memur maaşlarına yapılacak zamma yönelik kesin bir bilgi oluşmasa da genel kanı olarak yüzde 50 civarında zam yapılacağı öne sürülüyor.

Yüzde 50 zam olduğu varsayılırsa Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanı yıllık 35 bin 243 lira 75 kuruş olacak. Böylece 5 yıl çalışan işçi işten çıkarılırsa sadece kıdem tazminatı olarak 176 bin 218 lira alabilecek.