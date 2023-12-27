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SON DAKİKA 2024 asgari ücret zammı AÇIKLANDI! Asgari ücret zammı ne kadar kaç TL oldu?

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika asgari ücret açıklaması yaptı. Milyonların gözü yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret miktarına kilitlendi. İşte son dakika asgari ücret açıklaması ve güncel gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 20:20 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 20:40
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SON DAKİKA 2024 asgari ücret zammı AÇIKLANDI! Asgari ücret zammı ne kadar kaç TL oldu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024 - Asgari ücret 3. görüşmesi tamamlandı. Milyonların gözü 2024 yılı asgari ücret miktarına çevrildi. 2024 asgari ücret zammı belli oldu mu? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? aramaları hız kazanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika asgari ücret açıklamasında bulundu. Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Net 11.402 TL olan asgari ücrete gelecek zam oranı bugün yapılan toplantı ile belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 3. asgari ücret toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Buna göre, 2024 yılı asgari ücret miktarı 17.002 TL olarak açıklandı. Asgari ücret zammı yüzde 49 olmuş oldu.

TEK ZAM YAPILACAK!

2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı planlanmadığını açıklamıştı. Bakan Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete ara zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor" ifadelerine yer vermişti.

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