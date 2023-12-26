Temel Seviye Yoga Eğitimi Sertifika Programı e-DEVLET | Temel Seviye Yoga Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Temel Seviye Yoga Eğitimi Sertifika Programı - Yoganın insan vücuduna sağladığı faydaları biliyor musunuz? Elbette bir fikriniz vardır, bedensel dinçlik, sağlıklı bir yaşama adım vb. şeyler. Peki, Yoga Eğitimi, hayatınızda büyük başarılar yakalayacağınız altın bir anahtar desek bize inanır mıydınız? Bence inanın, çünkü Yoga Eğitimi sayesinde ruhunuzun pozitif yanları ile tanışacak, yaşama farklı bir pencereden bakacak, odaklanma probleminizi ortadan kaldıracak, tertemiz bir zihin ile kimsenin düşünemediklerini düşüneceksiniz.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

TEMEL SEVİYE YOGA EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Temel Seviye Yoga Eğitimi sonunda sertifika almak için kişinin ders videolarının hepsini izlemesi gerekir. Eğitim bitiminde sınav yapılmadığından sertifika almak için bu kritere uymak gerekir. Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 25 gün içindedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Temel Seviye Yoga Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

TEMEL SEVİYE YOGA EĞİTİMİ ONLİNE ORİJİNAL YOGA SİSTEMİ PROGRAMI SONUNDA BAŞARI SERTİFİKASI VERİLİR Mİ?

Yoga Eğitimi - Temel Seviye Online Orijinal Yoga Sistemi Programı sonunda katılımcılara başarı sertifikası verilir. Yoga Eğitimi - Temel Seviye Online Orijinal Yoga Sistemi Programı Başarı Sertifikası, katılımcılara eğitim dahilinde derslere düzenli katılım sağlamaları ve eğitim sonucunda konu hakkında yeterliliğe ulaşmaları dahilinde verilen, katılımcıların yeterliliklerini tasdikleyen bir belgedir.

Online Yoga Eğitimi ile:

Temel seviye yoga hareketlerini öğrenecek,

Temiz bir belleğe sahip olacak,

Sağlıklı ve dinç uyanacak,

Gündelik yaşamın yorgunluğu geride bıracak,

Yaşamın en keyifli yanlarını keşfedeceksiniz!

TEMEL SEVİYE YOGA EĞİTİMİ ONLİNE ORİJİNAL YOGA SİSTEMİ PROGRAMI SONUNDA BAŞARI SERTİFİKASI VERİLİR Mİ?

Yoga Eğitimi - Temel Seviye Online Orijinal Yoga Sistemi Programı sonunda katılımcılara başarı sertifikası verilir. Yoga Eğitimi - Temel Seviye Online Orijinal Yoga Sistemi Programı Başarı Sertifikası, katılımcılara eğitim dahilinde derslere düzenli katılım sağlamaları ve eğitim sonucunda konu hakkında yeterliliğe ulaşmaları dahilinde verilen, katılımcıların yeterliliklerini tasdikleyen bir belgedir.