Bu ödüller çok kıymetli

Fenerbahçe Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in en iyileri ödüllerinde çok sayıda ödülün sahibi oldu. Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine katılan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Öncelikle kaybettiğimiz canlarımız, şehitlerimiz için kıymetli ailelerine, ülkemize, milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekânları cennet olsun. Bugün burada beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu spor zirvesinde Türkiye Ziraat Kupası ödülünü almak bizler için çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Turkuvaz medya markalarına ve A Spor'a teşekkürlerimi F.Bahçe Spor Kulübü adına iletmek istiyorum. Sağ olun, var olun" dedi.

"BU KEZ DERBİ FARKLI OLACAK"

Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa müsabakasına ilişkinse şunları söyledi: "İnşallah güzel bir maç olacak. Dün de hep beraber çok keyifli bir maç seyrettiremedik her iki takım olarak ama inşallah cuma günü daha farklı olacak" değerlendirmesinde bulundu.