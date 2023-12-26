6. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri

Bu cümledeki altı çizili bölümde peygamberlerin görevlerinden hangisine değinilmiştir? Bu görevi

bekleyip kendisine o an gelen ayetleri aktardığını ifade eder.

Bu peygamberlerden üçünün adını ve kendilerine verilen kitapları yazınız.

Bu bilgilerin hangi namaz ile ilgili olduğunu yazınız.

Bu namaz çeşitlerinden her birine birer örnek yazınız.

(II) Subhaneke duası, Fatiha suresi ve Kur'an'dan kısa bir sure okumuştur. (III) Daha sonra rükû ve secde

yapıp ikinci rekâta kalkmıştır. (IV) İkinci rekâtta da Fatiha suresi ve Kur'an'dan kısa bir sure okumuştur.

(V) Rükû ve secdeden sonra oturmuştur. (VI) Bu esnada Tahiyyat ve Salli Barik dualarını okuyarak üçüncü

rekâta kalkmıştır. (VII) Üçüncü rekâtta yine Fatiha ile Kur'an'dan bir sure okuyup rükû ve secde yapmıştır.

(VIII) Kade-i ahire için oturup Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyarak selam vermiş ve namazı

tamamlamıştır."

Ahmet'in namaz kılarken yapmış olduğu hataları bularak doğrularını numarasını belirterek yazınız.