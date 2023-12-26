6. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri

6. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavların ise 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu. MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 6. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '6. sınıf 1. Dönem 2. ortak sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...
6. SINIF 2. ORTAK SINAV FEN BİLİMLERİ ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Bir tutulmayla ilgili yapılan etkinlikte gök cisimlerini temsil eden nesneler numaralanarak aşağıda verilmiştir.
Yapılan etkinlikle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Gerçekleşecek tutulmanın adını yazınız.
b) Nesnelerin hangi gök cisimlerini temsil ettiğini yazınız.
- "Destek ve Hareket Sistemi" ile ilgili verilen tablodaki boşluklara uygun örnekleri yazınız.
- Aşağıda kanı oluşturan yapılar ile ilgili bazı bilgiler, sembollerle gösterilmiştir.
⧗ : Oksijen ve karbondioksit gazlarını taşır.
▲ : Damar yaralanmalarında kan kaybını önler.
▉ : Vücudu mikroplara karşı korur.
⬣ : İçerisinde besin içerikleri ve su bulunan kanın sıvı kısmıdır.
Bu bilgilerin hangi yapılara ait olduklarını sembollerin karşılarına yazınız.
- Solunum sistemine ait bazı yapı ve organlar, numaralanarak verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Numaralanmış yapıların adlarını yazınız.
b) Numaralanmış yapıların solunumdaki görevlerinden bir tanesini yazınız.
- Boşaltım sisteminin yapı ve organları ile ilgili bir görsel verilmiştir.
Görseli kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Kanın süzüldüğü organı "1" ile göstererek karşısına adını yazınız.
b) İdrarın vücuttan uzaklaştırıldığı yapıyı "2" ile göstererek karşısına adını yazınız.
-
6. SINIF FEN BİLİMLERİ 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN
6. SINIF 2. ORTAK SINAV SOSYAL BİLGİLER ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Malazgirt Savaşı öncesinde Bizans'ın yanlış politikaları sebebiyle Anadolu'da yaşayan halk yıllarca sefalet
çekmişti. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin Anadolu'yu yurt edinmeye başlamasıyla Türklerin adaletli
ve insani yaklaşımını gören farklı milletler, Türk devletleri ve beyliklerinin hâkimiyetinden rahatsız olmadılar.
Anadolu'da yeni köyler, kasabalar ve şehirler kuruldu. Türkmen boyları bu yerleşimlerin çoğuna kendi isimlerini verdi. Şehirlerde bedesten, cami, kervansaray, köprü, han, hamam, darüşşifa, medrese, külliye ve
imarethane gibi pek çok eser yapıldı.
Türklerin gerçekleştirmiş olduğu bu faaliyetleri Anadolu'nun yurt edinilme sürecine katkıları açısından değerlendiriniz.
- Orta Asya'da yaşayan Türkler, en çok at, sığır ve koyun yetiştirmişlerdir. Türkler atı ilk evcilleştiren milletlerden birisidir. Tahılı üreterek ondan ekmek yapan Türkler; madeni de işleyerek çeşitli eşyalar yapmışlardır.
Bu parçada Türklerin Orta Asya'da uğraştıkları ekonomik faaliyetlerin hangilerinden bahsedildiğini
yazınız.
- İpek Yolu üzerinden ipeğin yanı sıra deri, porselen, mücevher vb. değerli birçok mal da taşınmıştır. Bu ticaret yolu sayesinde Çinliler, Türklerden ceket ve pantolon giymeyi öğrenmişlerdir.
Bu parçaya göre İpek Yolu'nun toplumları hangi alanlarda etkilediğini yazınız.
- Dilekçe hakkı ne demektir? Bir cümleyle tanımlayınız.
- İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda sosyal hayat hakkında bilgi veriniz.
- İki kutup noktası arasında uzanarak paralelleri dik kesen yarım çemberlere ne ad verilir? Yazınız
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN
6. SINIF 2. ORTAK SINAV DİN KÜLTÜRÜ ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Hz. Ömer bir gün Hz. Peygamber'e vahiy geldiğini, vahyin gelişi tamamlandıktan sonra onun bir müddet
bekleyip kendisine o an gelen ayetleri aktardığını ifade eder.
Bu cümledeki altı çizili bölümde peygamberlerin görevlerinden hangisine değinilmiştir? Bu görevi
kısaca açıklayınız.
- İslam inancına göre bazı peygamberlere kitaplar verilmiştir.
Bu peygamberlerden üçünün adını ve kendilerine verilen kitapları yazınız.
- "... Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl." (Tâhâ suresi, 14. ayet)
Bu ayeti namazın önemi bakımından açıklayınız.
- Müslümanlardan bir kısmının yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktığı, secde ve rükûsu bulunmayan bir namazdır.
Bu bilgilerin hangi namaz ile ilgili olduğunu yazınız.
- İslam'da namazlar farz, vacip ve nafile olarak üç gruba ayrılır.
Bu namaz çeşitlerinden her birine birer örnek yazınız.
Farz - Vacip - Nafile
- Ahmet akşam namazının farzını şu şekilde kılmıştır: "(I) Birinci rekâtta Allahu Ekber diyerek namaza durmuştur.
(II) Subhaneke duası, Fatiha suresi ve Kur'an'dan kısa bir sure okumuştur. (III) Daha sonra rükû ve secde
yapıp ikinci rekâta kalkmıştır. (IV) İkinci rekâtta da Fatiha suresi ve Kur'an'dan kısa bir sure okumuştur.
(V) Rükû ve secdeden sonra oturmuştur. (VI) Bu esnada Tahiyyat ve Salli Barik dualarını okuyarak üçüncü
rekâta kalkmıştır. (VII) Üçüncü rekâtta yine Fatiha ile Kur'an'dan bir sure okuyup rükû ve secde yapmıştır.
(VIII) Kade-i ahire için oturup Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyarak selam vermiş ve namazı
tamamlamıştır."
Ahmet'in namaz kılarken yapmış olduğu hataları bularak doğrularını numarasını belirterek yazınız.
- Ayşe'nin ramazan ayında en sevdiği ibadetlerden biri teravih namazıydı. Çünkü bu namaz vesilesiyle
arkadaşları ve komşularıyla bir araya gelerek hepsini görmüş oluyordu. Ayrıca teravihte omuz omuza
Allah'a yöneldiği arkadaşlarıyla gönül bağı kuruyor, namaz sonrası onlarla sohbet etme imkânı buluyordu.
Bu parçaya göre cemaatle namazın insana katkılarından birini kısaca açıklayınız.
6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN
6. SINIF 2. ORTAK SINAV İNGİLİZCE ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Look at the visual and complete the blanks with the correct information.
(Zury's Daily Routine)
Zury is a giraffe. He lives in a town. Zury --------------------------------------------------- at nine am. He wears his
clothes at -------------------------------------------. He meets his friends at a café at ---------------------------------------.
He --------------------------------------- at quarter past seven pm.
- Look at the visual and answer the questions.
What is the name of the food?
b. What is the bar code number?
c. What is the country of origin?
- Look at the table and answer the questions.
Which city is more crowded?
b. Which city is colder?
c. Is Hatay smaller than Belfast?
- Complete the text according to the table.
News Reporter: Good morning! Let's see how the weather is today. In Ankara, it is hot and -----------------.
In Amsterdam and London, the weather is -----------------------------------. Helsinki is -------------------------------
than Amsterdam, and it is --------------------------. Tehran is -----------------------------------than Ankara.
- Look at the visuals and complete the blanks with the correct weather conditions and feelings.
a. Jane feels -------------------------- ( ) on -------------------- ( ) days.
b. Tom likes watching movies at home on ---------------------------------- ( ) days.
c. Sally feels ------------------------------------ ( ) on --------------------------- ( ) days.
d. Nora feels ----------------------------------------------- ( ) on stormy days.
6. SINIF İNGİLİZCE 2. ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN