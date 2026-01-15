Suvivor yeni bölüm fragmanı izle! 16 Ocak Survivor var mı, neler olacak?

Ekranların en köklü yarışmalarından biri olan Survivor, yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmayı sürdürüyor. Programın sıkı takipçileri, 16 Ocak'ta Survivor'ın yayınlanıp yayınlanmayacağını ve yeni bölüm izleme detaylarını merak ediyor. Ünlüler ve gönüllüler formatıyla devam eden bu sezonda, yarışmada yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük ilgi uyandırırken, son bölümde yaşananlar da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Survivor yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dokunulmazlık oyunları ile ekranlara gelen Survivor'da eleme adayları belli olurken, Survivor yeni bölümü 19 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI 16 OCAK 2026 CUMA

06.00 Tuzak

07.15 Ebru İle 8'de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş'le Sence?

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular