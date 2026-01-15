CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Loto sonuçları açıklandı! 15 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

Süper Loto sonuçları açıklandı! 15 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

Süper Loto sonuçları belli oldu! 15 Ocak 2026 tarihli Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip edildi. Büyük ikramiyenin kime isabet edip etmediği merak edilirken, "Süper Loto ne kadar devretti?" sorusu, çekilişin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin detayları ve devreden ikramiye tutarı gündemdeki yerini koruyor. İşte 15 Ocak 2026 Süper Loto soruları ve çekilişe dair tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 21:35
Süper Loto sonuçları açıklandı! 15 Ocak 2026 Süper Loto ne kadar devretti?

Süper Loto sonuçları açıklandı! 15 Ocak 2026 Perşembe günü yapılan çekilişin ardından, ikramiyenin devredip devretmediği netlik kazandı. Süper Loto oynayan binlerce kişi, "Süper Loto ne kadar devretti?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Özellikle, 15 Ocak Perşembe Süper Loto sonuçları gündemdeki yerini koruyor. İşte, 15 Ocak Süper Loto çekiliş detayları, kazanan numaralar ve büyük ikramiyenin son durumu haberimizde…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 OCAK 2026 PERŞEMBE

15 Ocak 2026 Perşembe günü yapılan Süper Loto sonuçları şu şekilde:

1-22-44-46-41-27

Süper Loto çekildi mi? 15 Ocak 2026 Perşembe

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün; Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir.

