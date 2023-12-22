Haberler Haberler DOLAR FİYATLARI CANLI | Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL? 22 Aralık 2023

DOLAR FİYATLARI CANLI | Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL? 22 Aralık 2023

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 22 Aralık Cuma 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 07:21 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 07:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DOLAR FİYATLARI CANLI | Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL? 22 Aralık 2023

22 ARALIK 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Aralık Cuma 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 29,15 (Alış) - 29,19 (Satış)

EURO: 32,09 (Alış) - 32,25 (Satış)

STERLİN: 36,89 (Alış) - 37,07 (Satış)

1 DOLAR = 29,19 TL

👉22 Aralık Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.924,03₺

Gram altın satış: 1.924,41₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.222,00₺

Çeyrek altın satış: 3.264,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.423,00₺

Yarım altın satış: 6.528,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.847,00₺

Tam altın satış: 13.002,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.124,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.322,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.233,00₺

Ata altın satış: 13.345,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Aralık Cuma günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Rıza Çalımbay istifa mı etti, Beşiktaş'tan neden ayrıldı? Alanyaspor maçı sonrası Beşiktaş Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı!
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr'ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti'deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel'li CHP hakkında bomba açıklamalar
Ibrahimovic G.Saray'ın yıldızını İtalya'ya götürüyor!
F.Bahçe'ye Sambacı libero!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🤲 | 2023 Yeni, anlamlı, güzel, değişik Cuma mesajları 🌹
Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ - Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
Fatih'te sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
Süper Loto çekildi (21 Aralık)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çalımbay gitti Çalımbay gitti 06:18
Pierluigi Collina: Meler'e yapılan saldırı... Pierluigi Collina: Meler'e yapılan saldırı... 01:51
Pierluigi Collina: Meler'e yapılan saldırı... Pierluigi Collina: Meler'e yapılan saldırı... 01:50
C.Palace ile Brighton yenişemedi! C.Palace ile Brighton yenişemedi! 01:49
C.Palace ile Brighton yenişemedi! C.Palace ile Brighton yenişemedi! 01:49
Real Madrid 3 puanı son dakikada aldı! Real Madrid 3 puanı son dakikada aldı! 01:47
Daha Eski
Real Madrid 3 puanı son dakikada aldı! Real Madrid 3 puanı son dakikada aldı! 01:47
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi! Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi! 01:20
Savic'in menajerinden ters köşe! Savic'in menajerinden ters köşe! 01:11
Cimbom'dan derbi öncesi Angelino hamlesi! Cimbom'dan derbi öncesi Angelino hamlesi! 01:11
F.Bahçe'ye Sambacı libero! F.Bahçe'ye Sambacı libero! 01:09
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi! Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi! 00:50