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ÖSYM MEMUR ALIMI 2023 | ÖSYM personel alımı başvuru tarihleri, kimler başvurabilir?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bünyesinde istihdam etmek üzere İdari Hizmetler sınıfından 7. dereceli kadroya atama yapacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı iş ilanının ardından başvuru tarihlerini de açıklayan ÖSYM'nin duyurusunun ardından arama motorlarında 'ÖSYM memur alımı 2032, ÖSYM personel alımı başvuru tarihleri, kimler başvurabilir?' konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 11:43 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 12:00
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ÖSYM MEMUR ALIMI 2023 | ÖSYM personel alımı başvuru tarihleri, kimler başvurabilir?

ÖSYM MEMUR ALIMI 2023 | ÖSYM, İdari Hizmetler sınıfından 7. dereceli kadroya memur alımı yapılacağını duyurdu. Yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı sınavdan geçen adayların memur alımına başvurması için son tarih de açıklanırken arama motorlarında 'ÖSYM memur alımı 2032, ÖSYM personel alımı başvuru tarihleri, kimler başvurabilir?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 11.02.2024 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

ÖSYM MEUR ALIMI KİMLER BAŞVURABİLİR?

👉2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 65 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır),

👉Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

👉657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

👉1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

👉Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,

👉Bu kadrolara başvuran adaylar, Başkanlığımızın kurumsal mevzuatı (Sınav süreçlerinde, kendi çalışma alanlarını ilgilendiren sınavlara, göreve başladığı tarih esas alınmak kaydıyla 3 yıl, diğer disiplinlerde ise ilgili sınavlara 1 yıl boyunca katılamama, çalışma alanı ile ilgili dönemsel olarak "Kapalı alanda" görev yapma) çerçevesinde çalışmayı kabul etmiş sayılır.

ÖSYM PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre asgari puana sahip olan adaylardan, ÖSYM'de görev talebinde bulunacaklar, başvurularını Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, 19.12.2023 – 02.01.2024 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya şahsen müracaat kabul edilmeyecektir.

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