Haberler Haberler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sertifika Programı e-DEVLET | KVKK Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sertifika Programı e-DEVLET | KVKK Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Bazı eğitim kurumları tarafından verilen eğitimleri tamamladıktan sonra kazanılan sertifikalar, e-Devlet ile entegre çalışması ile e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilir ve sorgulanabilir. e-Devlet üzerinden görüntülenebilir Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Sertifika Programı almak için ilgili kurumlar tarafından açılan eğitimler araştırılıyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kursu Sertifikası almak isteyenlerin arama motorlarında sorguladığı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kursu Sertifikası ücretsiz mi? Ne işe yarar?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 17:00
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sertifika Programı e-DEVLET | KVKK Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kursu Sertifika Programı - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için hazırlanan bir online eğitim programıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sona erdikten sonra katılımcılar KVKK ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmaktadır. Özellikle hukuk alanında çalışan kişiler KVVK hakkında edindikleri bilgi birikimini eğitim sonunda aldıkları sertifika ile kanıtlayarak iş dünyasında daha avantajlı olmaktadır.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sonunda alınan sertifika sayesinde kişi, KVKK ve bu kanun kapsamında hangi cezaların uygulandığına ilişkin bilgi sahibi olduğunu kanıtlayabilir. Özellikle hukuk ve bilgi güvenliği gibi alanlarda istihdam edilen kişiler için bu sertifika iş başvurularında önemlidir. Eğitim programı sonunda alınan sertifika öz geçmişe eklenebilir ve iş görüşmelerinde kişiyi daha avantajlı hale getirebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU SERTİFİKA PROGRAMI SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sonunda sertifika almak isteyen kişilerin final sınavına katılması gerekir. Sınavı geçen kişiler sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sertifika Programı sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika, e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içinde gelişmektedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız KVKK Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir. Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KURSU SERTİFİKA PROGRAMI SONUNDA HANGİ SERTİFİKALAR ALINIR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

  • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası
  • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
  • Enstitü onaylı eğitim sertifikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) kapsamını,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) maddelerini,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında verilen cezaları,
  • Kişisel verileri ve unsurlarını,
  • Kişisel verilerin işlenmesi süreçlerini,
  • Açık rıza kavramını,
  • KVKK kapsamında değerlendirilen istisnai durumları,
  • Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR).

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA SINAVI NASIL YAPILIR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sonunda sertifika sınavı, Boğaziçi Enstitüsünün internet adresi üzerinden online (çevrim içi) olarak düzenlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi sertifika sınavı, çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Sorular, eğitimi ilgiyle takip eden katılımcılar için zor değildir.

Sınavın zorluk seviyesi, sorular arasında eşit biçimde dağıtılmakta olup eğitimde anlatılmayan hiçbir konu sınavda sorulmamaktadır. Ayrıca sınav belli bir süre içerisinde bitirilmelidir. Başarısız olan kişiler sınava tekrar girme hakkına sahiptir. Eğitim programı sonunda kişiler, eğitimde anlatılanları öğrendiklerini ispat edebildiklerinde yani sınavı geçebildiklerinde sertifika alırlar.

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