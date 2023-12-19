ÖGG SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 2023 | EGM 106. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 2023 | EGM tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Sınavı'nın 106.'sı, 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte EGM 106. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı ve EGM 106. ÖGG soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

2023 ÖGG SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleşen Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 tarihinde yayınlanacak. EGM Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı 17 Aralık tarihinde gerçekleşti. Yayınlanan kılavuzda sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih yer aldı. Yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.

EGM 106. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yapılan duyuruda, 106. ÖGG sınav sonuçlarının 5 Ocak 2024 tarihinde ilan edileceği belirtildi.

ÖGG SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeler bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.