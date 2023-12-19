Haberler Haberler En uzun gece ne zaman, YARIN MI? En uzun gece hangi gün, ayın kaçında?

En uzun gece ne zaman, YARIN MI? En uzun gece hangi gün, ayın kaçında?

En uzun gece için bekleyiş başladı. Kuzey yarımkürenin Güneş'in ışınlarını en çok uzak mesafeden aldığı gün olan en uzun geceden itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Peki en uzun gece ne zaman 2023? 21 Aralık en uzun gece hangi gün? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 00:50 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 00:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En uzun gece ne zaman, YARIN MI? En uzun gece hangi gün, ayın kaçında?

EN UZUN GECE NE ZAMAN 2023? | Dünya'nın dönme hareketi ve eksen eğikliği ile ilgili astronomik bir durum olan en uzun gece, birçok kültürde çeşitli kutlamalara, ritüellere ve festivallere ilham vermiştir.Kışın başlangıcını simgeleyen en uzun gecenin tarihini merak edenler arama motorlarında 'en uzun gece ne zaman 2023? 21 Aralık en uzun gece hangi gün?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

EN UZUN GECE NE ZAMAN 2023?

En uzun gece, ülkemizde 21 Aralık 2023 tarihinde yaşanıyor.

21 ARALIK EN UZUN GECE HANGİ GÜN?

2023 yılında 21 Aralık En Uzun Gece, Perşembe gününe denk gelmektedir. 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gece, yani Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece ülkemizde en uzun gece olacak. Bu tarihten sonra geceler kısamaya ve gündüzler uzamaya başlayacak. Her yıl kuzey yarımkürede kış gün dönümü olarak gerçekleşen 21 Aralık aynı zamanda yılın en uzun gecesi oluyor.

EN UZUN GECE NEDEN 21 ARALIK?

Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarım kürede en uzun gün, Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır.

En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığını ifade eder.

EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart

İlkbahar ekinoksu, her yıl 21 Mart'ta meydana gelir. Bu tarihte, Dünya'nın ekvatoru üzerindeki nokta, Güneş'in doğrudan altında bulunur ve gün ile gece eşit uzunluktadır. Bu aynı zamanda kuzey yarımküre için ilkbaharın başlangıcı, güney yarımküre için ise sonbaharın başlangıcıdır.

23 Eylül

Sonbahar ekinoksu, her yıl 23 Eylül'de gerçekleşir. Bu tarihte, yine Dünya'nın ekvatoru üzerindeki nokta Güneş'in doğrudan altında bulunur ve gün ile gece eşit uzunluktadır. Kuzey yarımküre için sonbaharın başlangıcını, güney yarımküre için ise ilkbaharın başlangıcını işaret eder.

21 Haziran

Yaz gündönümü, kuzey yarımküre için en uzun gün ve güney yarımküre için en kısa gün anlamına gelir. Bu olay genellikle 21 Haziran'da meydana gelir. Kuzey yarımküre'de bu tarihlerde güneş ışınları doğrudan Tropik of Cancer üzerindedir.

21 Aralık

Kış gündönümü, kuzey yarımküre için en kısa gün ve güney yarımküre için en uzun gün anlamına gelir. Bu olay genellikle 22 Aralık'ta meydana gelir. Kuzey yarımküre'de bu tarihlerde güneş ışınları doğrudan Tropik of Capricorn üzerindedir.

DİĞER
Son dakika haberleri: İstanbulspor’un sahadan çekilmesine neden olmuştu! Erman Toroğlu Trabzonspor maçındaki o pozisyonu yorumladı…
İstanbulspor-Trabzonspor maçı yarıda kaldı| İstanbulspor başkanı takımını sahadan çekti! Cezası ne olacak?
Toroğlu olay çıkaran ana ne dedi?
Abdullah Avcı: Üzücü ve değişik bir gün
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBULSPOR BAŞKANI ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR?
Süper Loto çekildi (19 Aralık)
20 Aralık okullar tatil mi?
e-Devlet Doğalgaz Yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ne?
RTÜK 'ilke kararı' aldı!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
B. Dortmund beraberliğe razı! B. Dortmund beraberliğe razı! 00:27
Sivasspor: "Başakşehir'de kara gece" Sivasspor: "Başakşehir'de kara gece" 23:49
M. City Dünya Kulüpler Kupası'nda finalde! M. City Dünya Kulüpler Kupası'nda finalde! 23:10
Beşiktaş Emlakjet Cedevita Olimpija'yı devirdi! Beşiktaş Emlakjet Cedevita Olimpija'yı devirdi! 23:08
F.Bahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! F.Bahçe'ye Eljif Elmas'tan müjdeli haber! 23:02
O anları anlattı: Ecmel Bey ile konuştum... O anları anlattı: Ecmel Bey ile konuştum... 22:58
Daha Eski
Kocaelispor ile Bodrumspor yenişemedi! Kocaelispor ile Bodrumspor yenişemedi! 22:37
Toroğlu olay çıkaran ana ne dedi? Toroğlu olay çıkaran ana ne dedi? 22:28
Abdullah Avcı: Üzücü ve değişik bir gün Abdullah Avcı: Üzücü ve değişik bir gün 22:19
Gol öncesi faul var mı? Bu pozisyon sonrası takımı sahadan çekti Gol öncesi faul var mı? Bu pozisyon sonrası takımı sahadan çekti 22:12
İstanbulspor - Trabzonspor maçı için karar ne olacak? İstanbulspor - Trabzonspor maçı için karar ne olacak? 22:04
İstanbulsporlu Simon Deli başkanın ayaklarına kapandı! İstanbulsporlu Simon Deli başkanın ayaklarına kapandı! 22:01