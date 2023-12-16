Meteoroloji, AFAD, AKOM, Valilik... İstanbul'a uyarı üstüne uyarı! 16 Aralık hava durumu

METEOROLOJİ, AFAD, AKOM VE VALİLİK'TEN UYARI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 16 Aralık Cumartesi günü yurt genelinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yağışın aralıksız 38 saat süreceğini tahmin eden uzmanlar, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İstanbul başta olmak üzere deniz ulaşımı sağlanan birçok ilde seferler iptal edildi. İşte 16 Aralık Cumartesi illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

17 İLDE SARI, 3 İLDE TURUNCU UYARI

16 Aralık Cumartesi günü, yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgârın ise, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı kod verilen iller: Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

Turuncu kod verilen iller: Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli

İSTANBUL HAVA DURUMU 16 ARALIK CUMARTESİ

İstanbul'da bugün kuvvetli yağış ve fırtına ile birlikte hava sıcaklığı da gerileyecek. Termometrelerin en yüksek 10 dereceye göstereceği megakentte, yağışların 38 saat aralıksız sürmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının ise saatte 70 km'ye kadar çıkması beklenirken AFAD, Valilik, AKOM ve MGM İstanbul'da yaşayanları, hava koşullarından doğabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 🗓️ 15 Aralık Cuma günü, ⏰ Sabah saatlerinden itibaren; 📍 İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale; öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli; Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi… pic.twitter.com/Pv1JYmwBpz December 14, 2023

İstanbul Valisi Davut Gül'ün yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

16 Aralık Cumartesi: Kuvvetli Yağmurlu 10°C 17 Aralık Pazar: Yağmurlu 8°C 18 Aralık Pazartesi: Az Bulutlu 10°C 19 Aralık Salı: Parçalı Bulutlu 12°C 20 Aralık Çarşamba: Az Bulutlu 12°C

HAVA DURUMU 16 ARALIK CUMARTESİ

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Sakarya ve Bilecik çevreleri hariç bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 10°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 4°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. KOCAELİ °C, 11°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklin görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeyli, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 17°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 17°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 19°C: Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MERSİN °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA °C, 13°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı SİVAS °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Samsun ve Ordu çevreleri ile zamanla bölge genelinin (Bayburt hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE °C, 11°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 10°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçelerinin yüksekleri kar yağışlı

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçelerinin yüksekleri kar yağışlı ZONGULDAK °C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ARTVİN °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.