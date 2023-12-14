DOLAR FİYATLARI CANLI | Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL? 14 Aralık 2023

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Aralık Perşembe 2023 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 29,04 (Alış) - 29,04 (Satış)
EURO: 31,74 (Alış) - 31,76 (Satış)
STERLİN: 36,63 (Alış) - 36,81 (Satış)
1 DOLAR = 29,04 TL
👉14 Aralık Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.900,23₺
Gram altın satış: 1.900,56₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.186,00₺
Çeyrek altın satış: 3.220,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.392,00₺
Yarım altın satış: 6.439,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 12.745,00₺
Tam altın satış: 12.830,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.006,00₺
Cumhuriyet altını satış: 13.203,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış:13.078,00₺
Ata altın satış: 13.164,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Aralık Perşembe günü saat 13.44 itibarıyla alınmıştır.