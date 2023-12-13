SON DAKİKA Fed faiz kararı AÇIKLANDI! 2023 Aralık ayı Fed faiz kararı ne oldu?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklanan 2023 Aralık ayı Fed faiz kararı, tüm dünyada merakla takip ediliyor. Başta altın, dolar ve akaryakıt fiyatları olmak üzere iç ve dış piyasalarda önemli etkiye sahip olan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından Fed faiz kararı kamuoyuna duyuruldu. Peki 2023 Aralık ayı Fed faiz kararı ne oldu?

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FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Fed faiz kararı 13 Aralık 2023 saat 22.00'de açıklandı. Fed faizi beklentileri karşılayarak 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu. Kararın ardından Jerome Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla öngörüler doğrultusunda gerçekleşti. Yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise beklentilere paralel kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4 arttı. Bu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda 2 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Öte yandan, söz konusu enflasyon verilerinin ardından ABD'de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ayrıca, dün açıklanan verilere göre, ABD federal hükümetinin bütçe açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26 artarak 314 milyar dolara yükseldi.

PİYASALARDA SON DURUM

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,2 seviyesinde, dolar endeksi de yatay seyirle 103,9 seviyesinde bulunuyor.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 azalışla 1.978 dolardan alıcı buluyor.

Petrol arzının güçlü olduğuna ilişkin işaretlerin artmasıyla dün yüzde 3,6 düşerek günü 73,5 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Şu sıralarda da önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 73,3 dolardan işlem görüyor.

Diğer yandan, dün yazılım şirketi Oracle'ın hisseleri, şirketin gelirinin beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 12'yi aşan değer kayıpları görülürken, petrol fiyatlarının düşmesiyle Exxon Mobil ve Chevron'un hisseleri de yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Asya piyasalarında yeni günde Japonya hariç negatif bir seyir izlenirken, Çin ve Hong Kong pay piyasalarındaki düşüşe emlak sektörü öncülük ediyor.

Çin hükümetinin, ekonominin hangi alanlarını destekleyeceğine ilişkin belirsizlik sıcaklığını korurken, analistler, hükümetin sanayi politikasına öncelik verebileceğini belirtti.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 28,9958'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,0490 seviyesinden işlem görüyor.