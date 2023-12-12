KADINLARA 4000 TL DEVLET DESTEĞİ Mİ VAR? | Kadınlara 4000 TL başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

KADINLARA 4000 TL DEVLET DESTEĞİ Mİ VAR? | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlara sosyal destek ödemesi için kolları sıvadı. Çalışan veya ev hanımı fark etmeksizin şartları sağlayan tüm kadınlara 4.000 TL ödeme yapılacağını duyuran bakanlığın bu açıklamasının ardından arama motorlarında 'Kadınlara 4000 TL devlet desteği mi var? Kadınlara 4000 TL başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?' araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

KADINLARA 4000 TL KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI

Kadınlara 4.000 TL sosyal hizmet ödemesinden faydalanabilmek için belirlenen kriterler şöyle:

Kadın olma

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma

18 yaşından büyük olma

Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olma

En az bir çocuk sahibi olma

💥Dul, işsiz, engelli, sosyal yardım alan veya şiddet mağduru olan kadıların özel durum sebebiyle başvurlarının kabul edilme ihtimali daha yüksek olacaktır.

KADINLARA 4000 TL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KADINLARA 4000 TL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvurusu onaylanan kişiler, ödemelerini PTT şubelerinden alabilecekler. En az bir çocuğu olan tüm kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu yardımından faydalanabilecekler.