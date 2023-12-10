ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI | Ardıç ne demek? Ardıç TDK anlamı

Kaan Uragancıoğlu'nun, çocuğuna Ardıç ismini vermesinin ardından Ardıç ne demek? aramaları hız kazandı. Bir bitki türü olan ardıç, aynı zamanda ilaç olarak da kullanılabiliyor. Ardıç ismi TDK anlamı ve merak edilenleri sizler için derledik.

ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK'ya göre ardıç isminin iki farklı anlamı var:

Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık. Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı.

Ardıç ismindekiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

KAAN URGANCIOĞLU BABA OLDU

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, yaz aylarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmişti. Bir süredir anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin bebekleri dünyaya geldi.

Çift, 3 kilo 100 gram dünyaya gelen oğullarına Ardıç ismini verdi.