Haberler Haberler ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI | Ardıç ne demek? Ardıç TDK anlamı

ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI | Ardıç ne demek? Ardıç TDK anlamı

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu baba oldu. Oğluna Ardıç ismini veren Urgancıoğlu, sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ardıç isminin anlamı ise çok rastlanır bir isim olmaması dolayısıyla araştırılmaya başladı. Ardıç ne demek? sorusunun yanıtı ve ardıç anlamı sorgulanıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 15:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI | Ardıç ne demek? Ardıç TDK anlamı

Kaan Uragancıoğlu'nun, çocuğuna Ardıç ismini vermesinin ardından Ardıç ne demek? aramaları hız kazandı. Bir bitki türü olan ardıç, aynı zamanda ilaç olarak da kullanılabiliyor. Ardıç ismi TDK anlamı ve merak edilenleri sizler için derledik.

ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK'ya göre ardıç isminin iki farklı anlamı var:

  1. Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık.
  2. Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı.

Ardıç ismindekiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

KAAN URGANCIOĞLU BABA OLDU

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, yaz aylarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmişti. Bir süredir anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin bebekleri dünyaya geldi.

Çift, 3 kilo 100 gram dünyaya gelen oğullarına Ardıç ismini verdi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Muslera adeta kendini yakmış! Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı | Hakeme olay sözler
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Aslan'ı üzen gelişme! Özür diledi ve...
G.Saray'a çilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MEMUR MAAŞ HESAPLAMA 2024 | Yeni yılda memur maaşları ne kadar olacak?
Asgari ücret TOPLANTISI ne zaman 2024? YENİ ASGARİ ÜCRET ne zaman belli olur?
💥SÜPER LOTO SONUÇLARI | 10 Aralık Pazar 2023 Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı
Bugün SINAV var mı? 10 ARALIK ne sınavı var? AÖF SINAV TARİHLERİ
DEPREM SON DAKİKA | ❗ 10 Aralık 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sanchez'den transfer itirafı! "Radamel Falcao..." Sanchez'den transfer itirafı! "Radamel Falcao..." 15:48
Çorum FK'dan farklı galibiyet! Çorum FK'dan farklı galibiyet! 15:47
Kayserispor - Pendikspor maçı CANLI Kayserispor - Pendikspor maçı CANLI 15:46
Manisa ile Adana yenişemedi! Manisa ile Adana yenişemedi! 15:44
3 puan Alanya'nın! 3 puan Alanya'nın! 15:30
Köln - Mainz 05 maçı ne zaman? Köln - Mainz 05 maçı ne zaman? 15:26
Daha Eski
Derbi sonrası transfer bombası! Eski Beşiktaşlı geliyor Derbi sonrası transfer bombası! Eski Beşiktaşlı geliyor 15:24
700 milyon dolarlık rekor kontrat! 700 milyon dolarlık rekor kontrat! 15:22
Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Stuttgart - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 15:14
Aslan'ı üzen gelişme! Özür diledi ve... Aslan'ı üzen gelişme! Özür diledi ve... 14:41
Beşiktaş'tan Gedson ve Umut Meraş açıklaması! Beşiktaş'tan Gedson ve Umut Meraş açıklaması! 14:26
Cagliari - Sassuolo maçı ne zaman? Cagliari - Sassuolo maçı ne zaman? 13:25