Haberler Haberler YUNANİSTAN VİZE MUAFİYETİ | 🏝️Yunan adalarına vize kalktı mı? Hangi adalarda vize kaldırıldı?

YUNANİSTAN VİZE MUAFİYETİ | 🏝️Yunan adalarına vize kalktı mı? Hangi adalarda vize kaldırıldı?

Yunan adalarında Türklere vize muafiyeti haberleri kısa sürede gündem oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında Başbakan Miçotakis ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yapılan açıklamada, Doğu Ege adalarında Türk vatandaşlarına vize zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi. Peki Yunan adalarına vize kalktı mı? Hangi adalarda vize kaldırıldı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 11:51 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 12:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YUNANİSTAN VİZE MUAFİYETİ | 🏝️Yunan adalarına vize kalktı mı? Hangi adalarda vize kaldırıldı?

YUNANİSTAN VİZE MUAFİYETİ 🏝️ | Yunan adalarına vizesiz seyahat edilebileceği bilgisi Türk vatandaşlarını heyecanlandırdı. Başkan Erdoğan'ın Atina ziyareti esnasında yapılan ortak basın toplantısıyla duyurulan kararda, Doğu Ege adalarını ziyater edenlerin 7 gün vizeden muaf tutulacağı ifade edildi. Peki Yunan adalarına vize kalktı mı? Hangi adalarda geçerli? İşte detaylar...

YUNAN ADALARINA VİZE KALKTI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ortak basın toplantısında, -Yunanistan arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılmasına karar verildiğin altı çizilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık. Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık."

HANGİ ADALARDA VİZE KALDIRILDI?

🏝️ Sakız Adası

🏝️ Midilli Adası

🏝️ Rodos Adası

🏝️ Samos Adası

🏝️ Kos Adası

🏝️ Meis Adası

🏝️ Patmos Adası

🏝️ Leros Adası

🏝️ Kalimnos Adası

🏝️ Simi Adası

DİĞER
Aynalı Tahir'in Zümrüt'üydü camiadan elini eteğini çekti... Yeşim Büber yıllardır teknede yaşıyor! İşte son hali olay!
Yunan medyası Atina ziyaretinin perde arkasını yazdı: "Farklı bir Erdoğan'la tanıştık"
Derbi öncesi ilginç tablo! Son 5 maçta...
Ndombele'nin alternatifi bulundu! Bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EMEKLİ MAAŞI 2024 | Emekliye ne kadar zam gelecek? İşte son tablo
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2024 | Kalem kalem memur maaşı hesaplaması! İşte gelecek zam oranı...
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Bakan Işıkhan cevapladı: Asgari ücret ne zaman belli olacak, işverene destek verilecek mi?
BİM'DE KUYRUĞA SOKACAK İNDİRİMLER | 8 Aralık Bu Cuma BİM'de aktüel ürünler kataloğu
METEOROLOJİ O İLLERİ TEK TEK UYARDI: Çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacak! (8 Aralık hava durumu)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TBF'den Beşiktaş'a tek maçlık ceza! TBF'den Beşiktaş'a tek maçlık ceza! 11:40
Beşiktaş Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Beşiktaş Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? 11:37
Derbi öncesi ilginç tablo! Son 5 maçta... Derbi öncesi ilginç tablo! Son 5 maçta... 11:19
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | ZTK 5. tur kurası canlı yayın A SPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | ZTK 5. tur kurası canlı yayın A SPOR 11:17
Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 11:16
Ndombele'nin alternatifi bulundu! Bonservisi... Ndombele'nin alternatifi bulundu! Bonservisi... 11:15
Daha Eski
Paşa tarihi maçta Samsunspor'un konuğu! Paşa tarihi maçta Samsunspor'un konuğu! 11:04
Arda Güler müjdesi! Sahaya çıkacağı maç... Arda Güler müjdesi! Sahaya çıkacağı maç... 10:59
Paylaşılamıyor! İki talip daha Paylaşılamıyor! İki talip daha 10:58
Ocakta imzayı atacak Ocakta imzayı atacak 10:46
Sarıca: G.Saray dikkat etmemiz gereken bir rakip Sarıca: G.Saray dikkat etmemiz gereken bir rakip 10:33
18 yıl aradan sonra bir ilk! Rıza Çalımbay... 18 yıl aradan sonra bir ilk! Rıza Çalımbay... 10:27