YUNANİSTAN VİZE MUAFİYETİ | 🏝️Yunan adalarına vize kalktı mı? Hangi adalarda vize kaldırıldı?

YUNANİSTAN VİZE MUAFİYETİ 🏝️ | Yunan adalarına vizesiz seyahat edilebileceği bilgisi Türk vatandaşlarını heyecanlandırdı. Başkan Erdoğan'ın Atina ziyareti esnasında yapılan ortak basın toplantısıyla duyurulan kararda, Doğu Ege adalarını ziyater edenlerin 7 gün vizeden muaf tutulacağı ifade edildi. Peki Yunan adalarına vize kalktı mı? Hangi adalarda geçerli? İşte detaylar...

YUNAN ADALARINA VİZE KALKTI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ortak basın toplantısında, -Yunanistan arasındaki ilişkilerin yeniden canlandırılmasına karar verildiğin altı çizilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık. Vize meselesinde Türk öğrenciler ve Avrupalı öğrenciler arasında muaf meselesini de ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunda karar olarak ele aldık."

HANGİ ADALARDA VİZE KALDIRILDI?

🏝️ Sakız Adası

🏝️ Midilli Adası

🏝️ Rodos Adası

🏝️ Samos Adası

🏝️ Kos Adası

🏝️ Meis Adası

🏝️ Patmos Adası

🏝️ Leros Adası

🏝️ Kalimnos Adası

🏝️ Simi Adası