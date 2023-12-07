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DOĞALGAZ YARDIMLARI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Doğalgaz destek ödemesi ne kadar yatacak?

Milyonlarca vatandaşın ısınmasına destek olmak amacıyla devlet tarafından ödenen doğalgaz yardımının ne zaman hesaplara yatırılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kabine Toplantısı ardından doğalgaz yardımına zam geldiğini duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından arama motorlarında Doğalgaz yardımları ne zaman yatacak? Aralık 2023 doğalgaz destek ödemesi ne kadar yatacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:51 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:51
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DOĞALGAZ YARDIMLARI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Doğalgaz destek ödemesi ne kadar yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan doğalgaz yardımının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Yılda iki kez ödemesi yapılan destekte ödeme tarihleri, Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasındaydı. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz destek ödemelerinin arttığını duyururken arama motorlarında araştırılan 'Doğalgaz yardımları ne zaman yatacak? Aralık 2023 doğalgaz destek ödemesi ne kadar yatacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

DOĞALGAZ YARDIMLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

ARALIK 2023 DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR YATACAK?

Başkan Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin yaptığı açıklamada "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğal gaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini duyurdu. Bakanlık, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

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