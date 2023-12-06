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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL ÖDEME TARİHLERİ | 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla verilen 5000 TL ikramiyeden muaf tutulan çalışan emeklilerin beklediği haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada çalışan emeklilere de ikramiye verileceğibn duyurdu. Çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf ile çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye yatırılacağı haberinin ardından arama motorlarında 'Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Çalışan emekliye 5000 TL ödeme tarihleri ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 10:11
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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL ÖDEME TARİHLERİ | 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL ÖDEME TARİHLERİ | Milyonlarca emekliye verilen 5000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı ikramiyelerinden çalışan emekliler faydalanamamıştı. Kasım ayı içinde çalışmayan emekli, dul ve yetim aylığı alanlara yapılan ödemelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi için yeni karar alındığını bildirdi. 4 milyon 689 bin çiftçi, BAĞKUR'lu ve çalışan emekliye ödenecek ikramiye müjdesinin ardından 'Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?' sorusu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

ÇALIŞAN, ÇİFTÇİ VE EMEKLİ ESNAF YARARLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü Buluşması'nda yaptığı açıklamada çalışan emeklilere de 5.000 TL tutarında emekli ikramiyesi ödemesi yapılacağını belirterek şunları söyledi;

"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Meclis onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeler yatırıldı. Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Kabine toplantımızda bakanlarımıza talimatı verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. Düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve esnaf emeklerinin de olduğu 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız."

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyeleri ile ilgili sosyal medya hesabından ypatığı paylaşımda, ikramiyelerin ödenme tarihine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın RTErdogan'ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışma sonrasında ikramiye ödemelerinin tarihi netlik kazanacak. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz."

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