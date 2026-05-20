Taksitle, kredi kartıyla kurbanlık alınır mı? Diyanet'ten açıklama geldi

Kurban ibadeti, İslam dininde mali gücü yerinde olan Müslümanların yerine getirmekle yükümlü olduğu önemli bir vecibedir. Günümüz ekonomik şartlarında kurbanlık fiyatlarının artmasıyla birlikte, birçok vatandaş nakit ödeme yapmak yerine kredi kartı veya taksitli alışveriş seçeneklerine yöneliyor. Bu durum, "Borçlanarak veya taksit taksit ödeyerek kurban ibadeti kabul olur mu?" sorusunu da beraberinde getiriyor. İslam fıkhının güncel meselelerine yön veren Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı resmi fetva ile bu tartışmalara son noktayı koydu. Bakanlığın açıklamasına göre, "Kredi kartıyla, taksitle kurbanlık alınır mı? Borçlanarak kurbanlık almak caiz midir?" sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar!

TAKSİTLE KURBANLIK ALINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi açıklamasına göre, taksitle kurbanlık satın almakta dinen hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Kurbanın geçerli olabilmesi için hayvanın mülkiyetinin satın alan kişiye geçmesi gerekir. Taksitle yapılan alışverişlerde, satıcı malı (kurbanlığı) alıcıya devrettiği ve karşılığında belirli bir vade ile ödeme planı kabul ettiği için mülkiyet ilişkisi hukuken ve dinen kurulmuş olur. Bu nedenle, taksit süreci ibadetin sıhhatine (geçerliliğine) zarar vermez. Taksitli alımlarda dikkat edilmesi gereken en önemli fıkhi kural, kurbanlığın toplam satış bedelinin ve taksit miktarının alışveriş anında kesin olarak belirlenmiş olmasıdır. Sonradan fiyatta belirsizlik yaratacak durumlar dinen uygun görülmemektedir.

KREDİ KARTIYLA KURBANLIK ALINIR MI?

Kredi kartı vasıtasıyla taksitli kurban alımlarında Diyanet, vatandaşları faiz konusunda çok net bir dille uyarmaktadır: Bankaların veya satıcıların mal bedelini doğrudan vadeye bölerek, üzerine herhangi bir gecikme faizi uygulamadan karttan taksit yapması dinen tamamen caizdir. Kurbanlık alırken bankanın vade farkı adı altında faiz uygulaması ya da kişinin taksitleri zamanında ödeyemeyerek bankaya faiz ödemek zorunda kalması ibadetin ruhuna aykırıdır. Diyanet, "Kredi kartıyla kurban alırken bankaya faiz ödenmesine yol açacak bir mekanizmaya girilmemelidir. Faizli işleme aracı olmak ya da faiz ödemek caiz değildir" uyarısında bulunmaktadır.

BORÇLANARAK KURBAN KESMEK CAİZ MİDİR?

Diyanet, kurban ibadetinin yalnızca dini ölçülere göre zengin sayılan (nisap miktarı mala sahip olan) kişilere vacip olduğunu hatırlatmaktadır. Mali durumu yetersiz olan, kurban kestiği takdirde asli ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacak veya uzun vadeli borç batağına saplanacak kişilerin zoraki olarak taksitle veya borçla kurban kesme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İslam dini kolaylık dinidir ve gücü yetmeyen kişileri bu mali ibadetten muaf tutmuştur.