ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | Açıköğretim vize sınav sonucu sorgula

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI 2023 | Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Açoköğretim Fakültesi'nin vize sınavlarında sona geldi. Üç oturumda yapılan ara sınavlara katılan adaylar arama motorlarında ' ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?' sorusunun cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

25-26 Kasım tarihlerinde uygulanacak sınavların sonuç tarihi henüz duyurulmadı ancak geçtiğimiz dönem sonuçlar 9 Aralık 2022 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl da sınav sonuçlarının aralık ayının ilk 2 haftasında açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2023-2024

Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav 3 oturum şeklinde şu şekilde gerçekleşecek;

📅I.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 09.30

📅II.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 14.00

📅III.Oturum : 26 Kasım 2023 - Saat: 15.00

Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı:

📅I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

📅II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

📅III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024

Bütünleme Sınavı:

📅I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

📅II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

📅III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024