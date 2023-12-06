ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | Açıköğretim vize sınav sonucu sorgula

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI 2023 | Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Açoköğretim Fakültesi'nin vize sınavlarında sona geldi. Üç oturumda yapılan ara sınavlara katılan adaylar arama motorlarında ' ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?' sorusunun cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
25-26 Kasım tarihlerinde uygulanacak sınavların sonuç tarihi henüz duyurulmadı ancak geçtiğimiz dönem sonuçlar 9 Aralık 2022 tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl da sınav sonuçlarının aralık ayının ilk 2 haftasında açıklanması bekleniyor.
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2023-2024
Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
Sınav 3 oturum şeklinde şu şekilde gerçekleşecek;
📅I.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 09.30
📅II.Oturum : 25 Kasım 2023 - Saat: 14.00
📅III.Oturum : 26 Kasım 2023 - Saat: 15.00
Güz Dönemi Ara Sınavı 25-26 Kasım 2023
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13-14 Ocak 2024
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı:
📅I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30
📅II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00
📅III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 09.30
Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024
Bütünleme Sınavı:
📅I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30
📅II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00
📅III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00
Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 8-9 Haziran 2024
Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 13-14 Temmuz 2024