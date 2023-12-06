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AÖF SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Açıköğretim (AÖF) sınavları ne zaman, bu hafta mı?

AÖF sınavları her dönem iki kez yapılıyor. Hafta sonu farklı oturumlar halinde yapılan sınavlar ile ilgili son gelişmeler açıköğretim öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. AÖF sınav tarihleri ise yıllık olarak duyuruluyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman bu hafta mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 12:40
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AÖF SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Açıköğretim (AÖF) sınavları ne zaman, bu hafta mı?

AÖF sınavları açıköğretim fakültesinde okuyan öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF sınavı her dönem vize ve final olmak üzere 2 kez yapılıyor. Öğrenciler sınav giriş yerleri için bölge seçimini Anadolu Üniversitesi'nin giriş sistemi üzerinden yapabiliyorlar. İşte AÖF sınav tarihleri güncel 2023 listesi...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler giriş belgesi ve kimlik ile sınava girebilecekler.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2023-2024

Güz Dönemi Ara Sınavı (Vize): 9-10 Aralık 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 20-21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final): 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı: 17 Ağustos 2024

AÖF SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
  2. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

(Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, Süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.)

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Geçersiz Belgeler

  • Öğrenci Kimlik Kartı
  • Mesleki Kimlik Kartları
  • Askeri Kimlik Belgesi
  • Baro Kartı

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